«Euphoric Recall», Braids

Le charme de la pop expérimentale conçue par Raphaelle Standell-Preston, Taylor Smith et Austin Tufts opère toujours, douze ans après Native Speaker, la première parution de leur groupe Braids. À l’aube de l’été 2023, leur cinquième album, Euphoric Recall, se révèle au monde avec l’exaltation des premiers jours, dans une atmosphère musicale vivifiante. Entre chaque chanson apparaît notamment une douce transition qui rend l’expérience de la première écoute du disque si mémorable et marquante qu’on en redemande aussitôt. Euphoric Recall se déploie ainsi avec Supernova, un titre orchestral presque symphonique et lyrique, tout en langueur et en profondeur, pendant huit lentes et agréables minutes. Evolution, pour sa part, se veut une piste plus dansante et accrocheuse, tandis qu’une délicate gravité cinématographique se dégage de Left/Right. Le reste, formé notamment par les tout aussi excellents Millenia et Retriever, se perd puis se retrouve dans un tourbillon sonore ultrascintillant et énergisant bel et bien estampillé Braids.

Euphoric Recall ★★★★ Pop Braids, Secret City Records