«Chacun pour soi», Lwazo Sirois le dernier rodéo

Intro harmonica Morricone. Le ton est donné. Emprunt assumé, approche librement consentie : ce premier album complet de Guillaume Lwazo Sirois et son posse de beaux bandits de grand chemin est un butin hétéroclite, glané au gré de diligences croisées, de bivouacs où les histoires brûlent. La solitude comme maison, en bluegrass effréné, témoigne ainsi d’équipées pas toujours fructueuses. Et de trésors : Lwazo et ses Zwasillons se sont parfois emparés des ritournelles elles-mêmes, dont le Take Me Home, Country Roads de John Denver, appropriée et adaptée à la région mauricienne. Les tombes des regrettés Townes Van Zandt, Johnny Cash et Michael Nesmith ont été pareillement pillées. Pour la bonne cause, soutient Lwazo : il s’agit toujours de raviver, pas d’avilir. Là-dessus, le réalisateur-musicien André Lavergne (du tandem Dans l’shed) a veillé au grain. Authenticité garantie, héritage respecté. Mais plaisir non moins assuré : pièces originales ou rapiécées, c’est la chevauchée qui compte.

Chacun pour soi ★★★ 1/2 Americana Lwazo Sirois et le dernier rodéo Les Records BAM