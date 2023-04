«The Ancient Truth», Maara

Comme Maara-Louisa Dunbar nous l’avait promis en décembre dernier, ce premier album complet est conçu pour être apprécié dans le confort de notre salon plutôt que sur un plancher de danse, ce qui ne vous empêche pas de danser chez vous en l’écoutant. Pour ceux qui ont connu la scène rave des années 1990, The Ancient Truth sonnera comme une capsule spatiotemporelle, la compositrice et DJ réinterprétant avec soin les succulents grooves britanniques d’antan. La première moitié de l’album revisite le son downtempo/IDM (il y a du vieux Aphex Twin dans le motif de basse de Nothing Sacred) en recréant les ambiances planantes du bar Café del Mar d’Ibiza avant de nous entraîner vers le drum bass classique, celui du label Metalheadz (superbe Just Give Me Time) et de Looking Good (Oh I Remember…), pour conclure sur des compositions prog house (saupoudrées de bons flashs de The KLF) aux orchestrations tout aussi chatoyantes. Envoûtante, la Montréalaise parvient à rendre de nouveau fraîches ces références en ajoutant sa propre personnalité musicale.

