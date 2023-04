Estévez et les impénétrables «voix» de Dieu

Rafael Payare dirigeait mercredi les Chœurs et l’Orchestre symphonique de Montréal dans la Cantata Criolla du Vénézuélien Antonio Estévez, joute vocale entre un paysan et le diable. Le concert comportait aussi une création mondiale d’Ana Sokolovic et Don Quichotte de Strauss avec Alisa Weilerstein.

Le menu du concert est le premier « fait » de la soirée. Ce n’est pas la première fois que Rafael Payare pèche par excès d’ambition. La Virée classique était un trop-plein de nouvelle musique, notamment sud-américaine, à ingérer dans un temps trop restreint pour l’orchestre. Tous se souviennent par ailleurs de l’empilement œuvre contemporaine - 2e Concerto pour piano de Bartók — 5e Symphonie de Mahler, ces deux derniers étant incompatibles, puisque le concerto sollicite beaucoup trop les cuivres, qui doivent rester frais pour la symphonie.

Trop plein

Le programme de cette semaine est de la même veine, et parmi les correctifs que le directeur musical devra apporter, l’aspect « trop plein » devra recueillir toute son attention. Ce qui est épuisant pour l’orchestre l’est aussi pour l’auditoire et on ne balance pas une heure de musique totalement nouvelle (Sokolovic-Estévez) en 2e partie avec en 1re moitié 40 minutes de gros Richard Strauss. C’est bien gentil tous ça, mais il faut un tout petit peu se calmer. Il en va tout simplement de la réceptivité des spectateurs et de la faculté de recevoir pleinement le message musical.

Heureusement, bien des choses avaient été faites pour faciliter l’absorption. Excellente initiative, par exemple, de renouer avec une distribution de programmes en papier. Les spectateurs ne sont tellement plus habitués qu’ils n’ont pas osé les prendre ! Autre bonne idée : projeter les sous-titres des sections de Don Quichotte au fil du déroulement de l’œuvre. Enfin, le tournage d’un film dans les plaines du Venezuela pour soutenir la narration de la Cantata Criolla était une bonne idée bien réalisée.

Nous ne savons pas s’il est normal que le 3e volet (la confrontation des deux personnages) ait été privé de ce support visuel. La cantate d’Estévez était le clou du spectacle. Pour nous qui avons découvert cette œuvre en 1992 à la sortie du disque d’Eduardo Mata, ce fut une immense émotion de l’entendre en concert dans ces conditions. On voit bien, ici, l’ostracisme « européano-centré » de l’histoire et du jugement musical, car la partition n’est guère moins spectaculaire et efficace que Carmina Burana. L’œuvre mélange bon sens terrien et foi du charbonnier avec une candeur touchante.

Reprises

Pour décrire la version entendue à Montréal, on adaptera le fameux dicton « Les voies du Seigneur sont impénétrables », le diable incarné par Gustavo Castillo, qui est censé se faire laminer par le vaillant Florentino (Aquiles Machado), étant tellement dominateur que l’on ne comprenait pas comment il pourrait perdre la joute. Aquiles Machado a fait ce qu’il a pu. Il a passé son acmé vocale et jeté ses forces dans la bataille. Sachant qu’il représentait le « bon bord », il a gagné. Rien de déshonorant, mais un petit déséquilibre en sa défaveur.

L’orchestre a bien maîtrisé une musique exotique pour lui et le chœur a chanté avec beaucoup d’ardeur une partition qu’on aura plaisir à réentendre lors d’une prochaine saison ou à Lanaudière. On espère qu’après la Messe glagolitique, Payare poursuivra ses explorations avec Amarus de Janacek, la Messe pour un champ de bataille de Martinu ou Ariane de Martinu (composé pour Maria Callas).

Le chef pourra aussi reprendre Melita de Sokolovic, œuvre orchestralement très maîtrisée, inspirée d’une île en Croatie. Elle est articulée en 4 volets : Feuilles, Grillons, Mer, Pont. Grillon a fait réagir positivement le public par l’éloquence née de la maîtrise rythmique. Bien des éléments sont suscités par le jeu du vent sur les divers éléments, ce qui permet à Sokolovic de jouer avec les sections de l’orchestre. Tout cela est très bien fait et demandera à être réentendu dans un contexte moins chargé (du genre Jeux de Debussy - Mélita, pause, et symphonie).

Quant à Don Quichotte, Rafael Payare y a rappelé ses affinités avec Richard Strauss réussissant magnifiquement l’épisode des moutons et la chevauchée dans les airs, Alisa Weilerstein se signalant notamment dans les moments les plus intimes : dialogue avec Andrew Wan dans la 3e Variation, solo de la 5e et mort de Don Quichotte.

Un tout qui est fort recommandable pour une sortie ce soir.

Rafael Payare de l’Andalousie aux plaines du Venezuela Strauss : Don Quichotte. Sokolovic : Melita. Estévez : Cantata criolla. Alisa Weilerstein, violoncelle ; Victor Fournelle-Blain, alto ; Aquiles Machado, ténor ; Gustavo Castillo, baryton ; Chœur et Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique, mercredi 26 avril 2023. Reprise ce soir.