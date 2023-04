Rafael Payare, de l’Andalousie aux plaines du Venezuela

Rafael Payare et l’OSM ont présenté à la presse mardi leur prochaine saison. Voici cinq points ayant retenu notre attention :

Un total de 30 concerts dirigés par Rafael Payare, dont l’ouverture le 12 septembre avec la Messe glagolitique de Janáček et Le sacre du printemps de Stravinski, et une continuation des cycles Mahler (Symphonies n° 1 et 7) et Chostakovitch (Symphonie n° 8).

Un accent sur l’orgue Pierre-Béique pour les 10 ans de son inauguration, par une riche programmation printanière et un concert de clôture.

Le retour du tandem Fred Pellerin et Kent Nagano pour Noël avec le conte Le secret de Polichignon.

Une ouverture sensible et raisonnée plutôt qu’une diversité ostentatoire, avec les cheffes Gemma New, Barbara Hannigan, Eun Sun Kim, l’excellent Roderick Cox dans la Negro Folk Symphony de William Levi Dawson, ou la programmation de la 7e Symphonie de la compositrice Emilie Mayer, un choix des plus avisés.

La visite de l’Orchestre de Paris avec son chef prodige Klaus Mäkelä et un soliste non moins prodige, Youchan Lim, vainqueur du Concours Van Cliburn.