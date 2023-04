Un hommage à Gilles Vigneault débute une nouvelle ère au Domaine Forget

Le Festival international du Domaine Forget, du 24 juin au 19 août, le premier élaboré par Mathieu Lussier, s’ouvrira à 16 h le 24 juin avec un concert spécial Le voyageur, hommage des Violons du Roy à Gilles Vigneault. Mélanie Léonard dirigera des orchestrations de François Vallières et sera entourée des comédiens Marie-Thérèse Fortin et Normand Chouinard.

Mathieu Lussier, bien connu pour sa curiosité et son exploration des répertoires, veut placer le festival 2023 sous le signe de l’ouverture et de la découverte. Il n’a pas tardé à développer les liens du festival avec le Palazzetto Bru Zane, concoctant notamment un délicieux programme « Sous les ponts de Paris », le 5 août, regroupant, entre autres, Méhul, Grétry et Augusta Holmes.

L’Orchestre Métropolitain et Yannick Nézet-Séguin seront en résidence au Domaine Forget dans le cadre d’un stage de direction d’orchestre et proposeront deux concerts les 22 et 23 juillet : le premier avec le violoncelliste Jean-Guihen Queyras dans le Concerto n° 1 de Saint-Saëns, le second avec le pianiste Charles Richard-Hamelin dans la Burleske de Strauss. Aussi étonnant que cela puisse paraître ce sera la première rencontre musicale entre le chef et le pianiste.

Alexandre Tharaud, Benedetto Lupo, le Quatuor Emerson, pour sa tournée d’adieux, la soprano Florie Valiquette, le violoniste Vadim Gluzman et le chef Julien Chauvin, qui dirigera l’Orchestre de chambre de l’Académie et des membres des Violons du Roy dans la Symphonie héroïque de Beethoven font partie des invités prestigieux de cette édition.