Un Festival international des rythmes du monde qui porte mal son nom

Avec des têtes d’affiche comme les Cowboys fringants, Loud ou encore Roxane Bruneau, la programmation du prochain Festival international des rythmes du monde (FIRM) de Saguenay a déçu plusieurs festivaliers et des organismes, qui déplorent le manque de « rythmes du monde » parmi les artistes invités. Ils demandent aux organisateurs de refaire leurs devoirs ou de revoir le nom et la mission de leur événement.

« Des festivals généralistes, comme les Francos de Montréal ou le Festival d’été de Québec, accordent de plus en plus d’importance aux musiques du monde et, à l’inverse, on a un festival spécialisé dans ce genre de musique qui, lui, leur fait de moins en moins de place. Ça n’a aucun sens », lance avec consternation Paméla Kamar, directrice artistique de Vision Diversité, un organisme qui produit et diffuse les artistes de musique métissée.

Le FIRM a dévoilé la semaine dernière la programmation de sa 21e édition, qui se déroulera au mois d’août. Parmi les artistes invités, la majorité n’ont rien à voir avec « les rythmes du monde » et font plutôt de la musique qu’ils qualifient eux-mêmes de pop, de rap ou de rock.

Une incohérence que les internautes n’ont pas manqué de souligner sur les réseaux sociaux. « Où sont les rythmes du monde ? », « Bienvenue au festival des rythmes du Québec ». Si certains ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de recevoir des grands noms de la musique d’ici, d’autres ont plutôt fait part de leur déception de voir l’événement se transformer en un festival généraliste. « Votre programmation est magnifique, mais je trouve qu’elle ne reflète aucunement “le festival des rythmes du monde d’avant”, avec l’ambiance du Sud, cubaine, africaine, des Premières Nations… C’était tellement agréable ! » a écrit une festivalière.

Sur son site, le FIRM précise pourtant être né « dans le but de promouvoir la musique et les rythmes du mondeet de façonner un engouement pour la diversité culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean ». Il y est également précisé : « nous sélectionnons soigneusement les artistes les plus enrichissants, qui promettent de faire de notre événement l’un des plus diversifiés en matière de multiculturalisme ».

« La programmation ne reflète pas cette volonté de célébrer la diversité culturelle. On passe complètement à côté de la mission », laisse tomber Paméla Kamar.

Le festival se défend

Invité à répondre aux critiques, David Pilote, coordonnateur du festival, parle d’un flou entourant la définition de « musique du monde ». « Ça peut être interprété de façons différentes. Il y a une grosse zone grise », soutient-il. Le Devoir lui a donc demandé combien d’artistes invités font, selon lui, partie de la catégorie « musique du monde ». Réponse : 8 sur 25. « C’est sûr que ce n’est pas à la hauteur de ce qu’on aurait aimé. »

Il évoque le manque de disponibilité de certains artistes et la difficulté d’attirer de plus grands noms de ce style musical. « Ils sont plus convoités et donc plus cher payés. » En 2018, l’invitation du rappeur d’origine haïtienne Wyclef Jean s’est soldée par une perte d’argent pour le festival, donne-t-il en exemple. « Et c’est arrivé avec d’autres artistes. On doit aussi penser à la pérennité du festival. »

Le FIRM n’a plus d’autre choix, dit-il, que de faire appel à de grands noms de « courants actuels » pour attirer les festivaliers et continuer « de mettre en valeur les autres cultures ». « Sinon, on va se ramasser avec des scènes avec 20 personnes en avant, explique-t-il. Est-ce que c’est rendre service à la musique du monde ? Non. »

Aux yeux de Paméla Kamar, « le festival semble se trouver beaucoup d’excuses ». « Le Festival des traditions du monde de Sherbrooke a une superbe programmation, qui met vraiment en valeur la musique du monde et, pourtant, eux aussi sont en région. »

« On aurait pu faire plus d’efforts pour trouver des artistes incarnant les “rythmes du monde”. On n’en manque pas au Québec et au Canada. […] Je comprends l’idée d’avoir de gros noms pour attirer les festivaliers, mais pourquoi ne pas choisir des artistes comme Pierre Kwenders ou Lido Pimienta » renchérit Maude St-Amand Courcy, coordonnatrice de l’expérience PRO à Mundial Montréal, un festival-vitrine réunissant artistes et professionnels de l’industrie de la musique issus de la diversité culturelle.

Changer de nom ?

Est-ce le temps pour le FIRM de changer de vocation et de nom ? C’est en tout cas l’avis de plusieurs festivaliers, qui ont suggéré l’idée sur les réseaux sociaux, soulignant que cela fait déjà plusieurs années que la programmation ne reflète plus son appellation.

Paméla Kamar, de Vision Diversité, abonde dans ce sens. Son organisme travaillait autrefois avec le FIRM, qui lui permettait de faire monter sur scène des artistes locaux de musique métissée. Elle a toutefois mis fin à cette collaboration lorsque le festival a pris une nouvelle tangente. « C’était l’un des plus beaux festivals de musique du monde en région. Puis ils ont commencé à choisir de plus gros noms de la musique pop pour attirer encore plus de monde. Et finalement, la diversité culturelle a été reléguée au second plan. »

Selon elle, le festival a le droit de vouloir changer de vocation, mais il faudrait alors changer son nom. « Dire que c’est de la musique du monde, c’est malhonnête. » Cette avenue n’est toutefois pas dans les plans de David Pilote ni de son équipe.

Maude St-Amand Courcy espère, pour sa part, que les critiques seront entendues et permettront au FIRM non pas de se réinventer, mais de se reconnecter avec sa mission initiale.