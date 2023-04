Serge Truffaut, pour l'amour du jazz

De Serge Truffaut, on se souvient en tant que journaliste économique, éditorialiste posant son regard averti sur la politique américaine et chroniqueur qui a promu et défendu, avec passion et érudition, la musique jazz dans les pages du Devoir pendant plus de trois décennies. Paraît ces jours-ci aux Éditions Somme toute/Le Devoir Mémoires de jazz, un recueil de près de 80 chroniques, qui n’est pas une histoire du jazz, souligne le journaliste et écrivain, mais qui « donne une idée du jazz, à certains moments des trente dernières années ».

L’ouvrage regroupe ses chroniques par thèmes. Un long chapitre sur les grands bâtisseurs du jazz, un autre réunissant ses hommages aux musiciens disparus, une section de moments savourés au Festival international de jazz de Montréal, un autre sur les artisans de la scène jazz d’ici, un regard croisé et pertinent sur le jazz et la politique, l’auteur retraçant, à coups d’exemples d’hier et d’aujourd’hui, comment les jazzmen ont composé la bande sonore de la lutte pour les droits civiques.

Cette habileté à faire des liens, entre l’histoire et la musique, et entre les musiciens eux-mêmes, est la grande force de Mémoires de jazz. Truffaut, puriste de la note bleue, fait de la pédagogie, jamais ennuyeuse, dévoilant au passage ses préférences pour certains courants et acteurs de cette scène musicale.

Par exemple, l’importance de l’oeuvre du compositeur et pianiste Randy Weston, souvent présenté comme l’ambassadeur officieux de la musique africaine dans le jazz, est saluée à plusieurs reprises dans le livre. Précieux, aussi, le recadrage de l’héritage du compositeur et pianiste d’origine montréalaise Paul Bley, qui fut le premier à tendre la main aux futurs géants Ornette Coleman, Charlie Haden et Don Cherry, pour ne nommer qu’eux.

Avec bonheur relirons-nous ce texte vibrant écrit en mémoire d’Oscar Peterson, et on n’en changerait pas une virgule. Truffaut parle passionnément de Duke Ellington, Zoot Sims, Sun Ra, Art Pepper. « Je pense à lui parce qu’on a beaucoup écrit sur Chet Baker, avec raison, mais j’ai toujours trouvé que, lorsqu’on a huit ou neuf albums de Baker, on a tout ce qu’il faut. Ça devient répétitif, ce qui est moins le cas chez Art Pepper, c’est pour ça que j’insistais sur son travail. »

Au fil de ses chroniques, en révélant ces liens que sa connaissance encyclopédique lui permet de tracer, Truffaut aiguille le lecteur sur de nouvelles pistes musicales à explorer, des enregistrements à découvrir. « Une chose pour moi était vraiment sacrée, souligne Serge Truffaut : j’ai toujours estimé que j’étais au service du lecteur, celui qui achète — j’insiste sur le verbe littéralement économique — les disques et les billets de spectacle. »

L’idée de publier un florilège de ses meilleurs textes vient de son éditeur, explique le journaliste. « Au début, je n’étais pas très chaud à l’idée : je trouve que les articles, une fois qu’on les a écrits, deux jours après, on les a déjà oubliés… Mais je suis content du résultat. Ce que j’ai trouvé intéressant, ça a été d’écrire la préface, puisque ça m’a permis de remettre à jour certains faits, non seulement musicaux, mais économiques, et liés à la musique. »

Des propos controversés

Parlons-en de sa préface. Truffaut commence par nous rappeler l’étymologie du mot « jazz », pour mieux ensuite en distinguer l’essence et l’opposer à ses succédanés, puis dénonce l’industrialisation de la scène jazz, la mainmise sur elle des conglomérats qui possèdent les plus grands labels et, conséquemment, forcent « un déplacement du pouvoir décisionnel » sur ce qui sera présenté, ou non, au public. Serge Truffaut déplore que l’érosion de l’espace médiatique accordé au jazz se fasse « au profit de qui, de quoi ? Des musiques dites actuelles, des musiques du monde et même des musiciens de rock progressif », écrit-il.

Puis, à la page 15, 2e paragraphe, ceci : « Le plus terrible dans cet aspect des choses est de constater qu’ici et là dans les médias, on a fait le lit de la fumisterie en conserve. Comment ? Qu’une même personne écrive un jour sur le jazz, le lendemain sur une musique du monde, le surlendemain sur le hip-hop… Bref, on a fait le lit, le “king-size”, de la malhonnêteté intellectuelle. »

Pourriez-vous préciser votre pensée, Monsieur Truffaut ? « Je vais vous donner un exemple qui me turlupine encore, celui de Jazz Magazine, qui avait fait sa une avec David Bowie. Et avec Frank Zappa, l’année précédente, alors que, pour des musiciens jazz importants aussi disparus, parfois, ils font l’impasse. Je suis très agacé depuis des années, en tant que vieux lecteur du Jazz Mag, de cette tournure prise avec un arrière-fond financier, puisque ces magazines ne sont plus indépendants, mais désormais les filiales de ces conglomérats » qui possèdent aussi les maisons de disques.

Après avoir qualifié toute la profession de journalistes et de critiques d’intellectuellement malhonnête parce que ses membres écrivent sur différents styles musicaux, l’explication paraît un peu courte. On le presse de développer : « Je parle de ma propre expérience, dit-il. Je suis un chroniqueur de jazz. Les fois où on me sollicitait pour que je parle d’un autre genre musical, ça revenait, au fond, à ce que j’ampute l’espace médiatique accordé au jazz. […] Mais je me suis peut-être, probablement, mal exprimé : plutôt que de parler [des journalistes], j’aurais dû écrire à propos des magazines. »

Où sont les femmes?

Dans Mémoires de jazz, on reconnaît la volonté du chroniqueur de vouloir élargir le champ d’audition du lecteur en l’amenant hors du catalogue des labels classiques, exposant ces trésors qui poussent en marge des Verve, Blue Note et Impulse ! Sauf sur ce détail frappant : sur les quelque 80 textes retenus, aucun d’eux ne se penche sur le travail d’une des nombreuses femmes ayant contribué au développement et au rayonnement du jazz. Pas un texte sur Nina Simone, disons, ou Maria Schneider, ou Billie Holiday, Alice Coltrane, Meredith Monk…

« Ça n’a rien à voir avec moi et ce que je suis, mais tout à voir avec la mathématique : les artistes de jazz sont très majoritairement des hommes », répond simplement Serge Truffaut qui, dans presque chacune de ses chroniques, avait l’excellente idée de recommander au lecteur un album. À notre tour : la compositrice et batteuse Terri Lyne Carrington a présenté l’automne dernier New Standards, Vol. 1 (sur étiquette Candid), un des meilleurs albums jazz de 2022, exclusivement constitué d’interprétations d’oeuvres composées par des femmes (la jeune Brandee Younger, les légendes Carla Bley et Abbey Lincoln, entre autres) dans le but d’inscrire enfin dans les mémoires du jazz le nom de ces immenses musiciennes.

Mémoires de jazz Serge Truffaut, Somme toute/Le Devoir, Montréal, 2023, 280 pages