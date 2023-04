Schubert combattif avec le Trio Cassard-Grimal-Gastinel

Avant de se produire au Club musical de Québec, dimanche, avec le Trio des esprits de Beethoven, le 3e Trio de Brahms et le Trio de Ravel, Philippe Cassard, David Grimal et Anne Gastinel étaient à la salle Bourgie, jeudi, pour un programme Fauré-Schubert. Les artistes ont tourné le dos à des traditions précautionneuses dans l’interprétation fauréenne et défaitistes dans la vision schubertienne.

Pour ce rendez-vous montréalais, les musiciens français se sont alliés dans le Quatuor pour piano n° 1 de Fauré à l’altiste Juan-Miguel Hernandez, auquel Philippe Cassard a rendu un hommage appuyé à l’issue du concert. Ce Montréalais, professeur invité d’alto à l’Université de Montréal, fut membre du célèbre Fine Arts Quartet de 2013 à 2018. Il est aussi un pédagogue visiblement reconnu sur le plan international. Voilà donc encore un de ces joyaux musicaux montréalais totalement méconnus… Pour le coup, même de notre part !

Le Trio Cassard-Grimal-Gastinel lui a fait, et nous a fait, le plus beau des cadeaux en choisissant comme rappel le mouvement lent du 3e Quatuor avec piano, op. 60, de Brahms. La sonorité ronde et le jeu souple d’Hernandez se sont fondus à merveille à l’ensemble constitué. Ses qualités de caméléon musical avaient été identiques dans le tortueux Quatuor avec piano n° 1 de Fauré.

Musique roborative

Il n’est pas du tout évident « d’embarquer dans un ensemble » dans un répertoire pareil. Par rapport à l’audition discographique à laquelle nous sommes habitués dans Fauré, par exemple à travers le disque du Trio Wanderer avec Antoine Tamestit, un concert tel que celui de la salle Bourgie, donne une autre perspective. Dans l’enregistrement, une masse de cordes mène globalement un discours coloré par le piano. Dans l’expérience du concert, le piano a une présence beaucoup plus grande. Propulsion et intensité prennent le pas sur les jeux de textures.

On retrouve ce discours roboratif dans Schubert. Il y a une tendance à voir dans les oeuvres tardives de Schubert des testaments d’un créateur entre la vie et la mort. Nous n’étions pas du tout dans ce schéma avec Cassard, Grimal et Gastinel. Il y avait tout d’abord une charpente et une logique interne, celle de la pérégrination, qui fait de ce Trio « un Grand », véritable parallèle de la Symphonie « La Grande ». Même idée donc de carrure, de structure et de « Wanderung » (voyage) aux dimensions dilatées.

Pas le temps ici pour l’atermoiement. D’ailleurs, les moments les plus impressionnants furent plutôt le 3e mouvement avec un trio — section centrale — d’une force assez stupéfiante (mais logique dans le parallèle soudain entre le Trio et la Symphonie) et les dialogues piano-violoncelle du Finale.

À entendre les contrastes dynamiques de ce Finale, nous repensions à une entrevue avec Emanuel Ax sur la Sonate D. 960, là aussi du Schubert ultime. Conclusion aux yeux d’Emanuel Ax : « L’ambitus dynamique et expressif chez Schubert est plus extrême que chez Beethoven ». C’est ça que nous avons entendu, jeudi, dans une réalisation instrumentale admirable.

Cela peut surprendre, cela peut choquer, mais cela fait réfléchir.

Trio Cassard-Grimal-Gastinel Fauré : Quatuor avec piano n° 1. Schubert : Trio op. 100. Avec Juan-Miguel Hernandez (alto). Salle Bourgie, jeudi 20 avril 2023.