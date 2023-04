Hippie Hourrah repeint la mémoire de Jacques Hurtubise

Le groupe The Modern Lovers, de Jonathan Richman, a servi un hommage garage au maître cubiste (Pablo Picasso, 1976) ; Bowie chanta les louanges d’Andy Warhol sur Hunky Dory (1971) ; plus récemment, John Cale saluait Magritte (sur HoboSapiens, 2003), comme le faisait 20 ans plus tôt Paul Simon avec Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War, de l’album Hearts and Bones. La peinture inspire le rock comme le regretté Jacques Hurtubise inspire aujourd’hui Hippie Hourrah pour son deuxième album, Exposition individuelle. Discussion à bâtons rompus dans l’atelier du chanteur Cédric Marinelli.

Rue Saint-Denis, tout en haut de l’Esco, dont Marinelli est copropriétaire. Le petit bar est devenu son atelier de peinture et de sérigraphie, ses plus récentes toiles sèchent accrochées aux murs. Le chanteur, ainsi que le guitariste Gabriel Lambert (du groupe psyché-pop Anemone), nous y attend, le batteur et coréalisateur Miles Dupire-Gagnon (Elephant Stone) et nous. Le bassiste et coréalisateur Samuel Gemme arrivera en pleine discussion sur les conditions de tournée des jeunes groupes au Québec.

Alix et les membres de sa famille me racontaient des histoires de Jacques, tout ça était inspirant

La conversation s’égare joyeusement, tirons sur la bride pour la ramener à l’objet de notre réunion : Exposition individuelle, l’acidulé et conceptuel album de Hippie Hourrah, un disque « plus pop et plus travaillé » que son premier, paru à l’été 2021, estime Cédric Marinelli, qui menait autrefois le groupe portant son nom, regroupant sensiblement les mêmes collaborateurs, à commencer par l’écrivain Ralph Elawani à la coécriture des textes, qui, sur ce nouvel album, joue le rôle du journaliste imbu de lui-même assénant Jacques Hurtubise de questions.

Se préparant à partir en tournée pour tout l’été, les gars de Hippie Hourrah souhaitaient un album « qui dégage l’énergie du live davantage que le précédent disque, mais tout aussi improvisé dans ses formes, précise Gabriel. L’autre aspect auquel on tenait, c’était de présenter des chansons plus énergiques », effet décuplé par les lumineuses couleurs des claviers qui maculent chacune de ces chansons.

« Rien d’exact, mais rien de faux »

L’étincelle de départ de cet album fut en quelque sorte le décès d’Hurtubise, en 2014. Le célèbre peintre québécois, reconnu pour ses toiles aux formes brutes et colorées, comme celle qui orne la pochette de l’album (une reproduction d’Onibaba, 1972), fut membre de la famille de la batteuse et percussionniste Alix Lepage, qui collabore à l’enregistrement de l’album.

À son décès, raconte Cédric, le groupe garage rock Les Marinellis avait composé cette chanson intitulée Tarot Part 1 2, placée à la fin de l’album Île de rêve (2015). « Je ne l’avais jamais rencontré, mais je sais qu’il aimait les Stones et Dylan, je l’évoque d’ailleurs sur le nouvel album. Je ne le connaissais pas, mais j’appréciais ses toiles. » Grâce à Alix, les musiciens ont eu accès à ses archives, à son ancien atelier même, situé à Terrebonne. « Alix et les membres de sa famille me racontaient des histoires de Jacques, tout ça était inspirant. »

Plongeant dans ses carnets de travail et les catalogues des nombreuses expositions qu’il a présentées, les musiciens ont effectué un travail de recherche pour concevoir cet album décrit par Gabriel comme « autour, à partir de et un peu à propos de Jacques Hurtubise ». « Un album concept dont le peintre, son œuvre et sa vie, est l’un des concepts — par exemple, on pouvait partir du titre d’une de ses toiles pour faire ensuite des associations très libres avec des idées de texte. D’autres éléments ont été directement inspirés par ce qu’on trouvait dans les catalogues de ses expositions. » C’est presque un reportage — « de la creative non-fiction en musique », suggère plutôt Samuel Gemme.

« Un peu comme dans cette phrase à propos [dite par le journaliste et écrivain américain] : “He’s the most accurate, but the least factual”, ajoute Gemme. Dans l’album, il n’y a rien d’exact, mais rien de faux non plus, et c’est un peu dans cet esprit qu’on l’a fait — avec une part d’humour aussi », qui transpire dans plusieurs rimes, dans l’interprétation très typée, presque théâtrale, de Cédric Marinelli (une voix reconnaissable entre toutes !), et dans les interventions du journaliste fictif.

« Ça me fait penser à l’album Rise Above [2007] de Dirty Projectors ! » sursaute Gabriel en s’expliquant : Dirty Projectors avait eu l’idée d’enregistrer sa propre version du premier album du mythique groupe hardcore Black Flag (Damaged, 1981), mais de mémoire, son leader, David Longstreth, prétendant ne pas l’avoir écouté depuis 15 ans. « Ils sont partis de leurs souvenirs de l’album pour enregistrer cette version » en distordant la réalité. « C’était ça le concept ! »

« Je trouve ça cool lorsque le fil conducteur d’un projet paraît nébuleux, renchérit Cédric. Il y a tous ces éléments disparates à gauche et à droite à travers lesquels on cherche un thème pour les lier ensemble. Sur notre album, ce sont les entrevues avec Hurtubise, c’est nous qui parlons un peu de technique de peinture. Il y a un clin d’œil à Henriette Valium et à cet itinérant qui entrait dans les bars sur Mont-Royal pour réciter des poèmes. »

Exposition individuelle Album de Hippie Hourrah, sur étiquette Simone Records. Le groupe sera en concert le 26 avril à Montréal (Casa del Popolo) et le 27 avril à Québec (Le Pantoum).