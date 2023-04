La vie (symphonique) de Thomas Bangalter après Daft Punk

Thomas Bangalter nous corrige dès le début de notre visioconférence : certes, le duo Daft Punk qu’il a formé pendant plus de 25 ans avec son comparse Guy-Manuel de Homem-Christo refusait les entrevues à la télévision, mais « c’est amusant, parce que je m’aperçois qu’on a fait des centaines d’entrevues. Pourtant, les gens ont l’impression qu’on n’en a pas fait. […] Après, il est vrai que je n’ai pas trop l’habitude de parler entre les sorties d’album ». Ça tombe bien puisqu’il vient d’en lancer un : l’oeuvre symphonique Mythologies commandée par le chorégraphe Angelin Preljocaj et créée en juillet dernier à l’Opéra de Bordeaux. Conversation au sujet des correspondances, de l’instinct du compositeur et de la danse.

En découvrant pour la première fois l’enregistrement de Mythologies, on cherche tout naturellement les parallèles avec l’oeuvre de Daft Punk — quatre albums studio déterminants parus entre 1997 et 2013 —, alors que le plus évident se révèle sans même avoir entendu une seule mesure du récent travail de Bangalter : en duo ou en solo, ces musiques ont pour fonction de faire danser.

« Peut-être… » dit en réfléchissant à voix haute Thomas Bangalter, joint chez lui, à Paris. « C’est effectivement une musique de danse, mais avec une approche différente. Une autre danse, une autre cadence aussi, mais c’est vrai que la musique a été écrite pour accompagner la chorégraphie — même si elle a été composée avant » qu’Angelin Preljocaj ne conçoive les mouvements de son ballet.

Musique classique… avec un esprit punk

Le virage musical de Bangalter, qui passe de créateur de disco-house-techno à élève des compositeurs du XIXe siècle (il cite l’influence de Berlioz, de Nikolaï Rimski-Korsakov et de Prokofiev, ce dernier appartenant au siècle suivant), paraîtra radical. Soulignons toutefois qu’il a déjà une expérience des oeuvres de commande, ayant signé les bandes sonores de quelques productions cinématographiques et télévisuelles, et qu’en matière de ballet, il s’y connaît : sa mère était danseuse, son oncle, chorégraphe. « Et donc, je n’ai jamais cessé de voir la danse contemporaine dans ma vie. J’ai saisi cette occasion [d’écrire pour le ballet], car ça m’intéressait depuis longtemps. »

« Lorsqu’Angelin m’a approché, il travaillait déjà à partir de la bande originale de Tron : Legacy [signée Daft Punk, 2010]. Il souhaitait me voir mélanger encore la musique orchestrale et électronique. » Or Mythologies est, finalement, entièrement orchestral. « Ce qui est drôle, c’est que, lorsqu’on nous avait approchés pour faire la musique de Tron, pour la peine, on nous avait alors demandé de créer une musique entièrement électronique ! »

Reste que, pour une première parution depuis la fin de Daft Punk, Thomas Bangalter ne pouvait davantage s’éloigner des grooves électroniques auxquels il nous avait habitués. Audacieux geste que celui de se présenter ainsi comme un compositeur classique, que l’on comparera forcément aux maîtres nommés plus haut. Intimidant ? « C’est toujours intimidant de faire de la musique dans ce sens-là, répond-il. Je me souviens que, lorsqu’on travaillait sur Random Access Memories [le dernier album de Daft Punk, paru il y a dix ans], on reprenait la musique de la moitié des années 1970-début 1980. Il y a des dizaines de chefs-d’oeuvre qui ont été réalisés à cette époque. Ça aussi, c’était intimidant, au point de se demander s’il n’y a pas déjà trop de bonne musique du genre qui a été faite. »

Concernant Mythologies, « ce qui était intimidant aussi, c’est que le travail de compositeur et d’orchestrateur, c’est quelque chose qu’on apprend au conservatoire pendant de longues années. J’avais l’expérience du travail avec des orchestrateurs, mais j’avais aussi ce côté un peu punk, cette envie d’essayer moi-même, en amateur, comme un débutant, en sachant un peu ce que je fais, mais finalement en ne le sachant pas trop, en suivant des règles tout en ne les suivant pas vraiment. Je ne suis pas un bon élève : il y a une rigueur dans ce que je fais, mais aussi une inconscience, de la spontanéité. Et, comme je suis un autodidacte, des accidents surviennent ; moi, j’aime bien travailler à partir de ces accidents. »

Correspondances

Est-ce que Mythologies amorce un nouveau chapitre de sa vie musicale, une manière de tourner la page ? « Je ne crois pas. Enfin, moi, j’ai l’impression de continuer à avancer, répond Bangalter. S’il y a quelque chose de nouveau, c’est le travail en solo. Même si j’en avais déjà fait. » Entre autres durant Daft Punk, en témoignent ces quelques pièces (Trax on Da Rocks, en 1995, et Spinal Scratch, en 1996) parus sur sa propre étiquette, Roulé, qui nous avait donné l’immortelle Music Sounds Better With You de Stardust, le trio qu’il a brièvement formé avec Benjamin Diamond et Alan Braxe.

« Aujourd’hui, je suis dans l’après-Daft Punk, après le travail en duo, et je continue à explorer artistiquement les idées qui m’intéressent », ajoute Bangalter. Par exemple, le rapport de l’homme à la technologie, de la musique aux machines à faire de la musique, « la présence autant que l’absence de technologie. [Avec Mythologies], j’avais besoin de créer sans ces technologies pour pouvoir me poser des questions différentes. Cela dit, je n’ai pas l’impression que la musique apporte des réponses ; ce qui m’intéresse, c’est la manière dont elle pose des questions ».

« J’aime bien toujours aller explorer des choses que je n’ai pas faites, et pas forcément à la mode non plus, explique Thomas Bangalter. Donc, ça m’amuse d’explorer des choses, pas forcément nouvelles, pour les ramener au goût du jour. C’est amusant de travailler avec certains aspects de la musique romantique et lyrique, qu’on ne voit pas forcément autour de nous, mais c’est ce qui m’intéressait. Après, ce qui m’intéresse aussi, c’est le contraste entre ce que je fais aujourd’hui et la musique que j’ai faite avant. Prendre un morceau comme Rollin’Scratchin’ [du premier album de Daft Punk, Homework, 1997] et le comparer à Pas de deux ou au Minotaure [de Mythologies], chercher les correspondances, le dialogue, entre les deux. Je ne tourne pas le dos à ce qu’on a fait avec Daft Punk, je le mets en correspondance. »

Mythologies Thomas Bangalter, avec l’Orchestre national Bordeaux Aquitaine, sous la direction de Romain Dumas, Erato/Warner Classics