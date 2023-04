«Sport national», Hugo Blouin

Cinq ans après le succès de Charbonneau ou les valeurs à’ bonne place (Album jazz de l’année au GAMIQ, Concert jazz de l’année au Gala des prix OPUS), oeuvre inspirée par les audiences de la commission du même nom, le compositeur et contrebassiste Hugo Blouin adapte son concept à l’univers du hockey dans Sport national. Comme lors du précédent projet, le texte des compositions est directement puisé dans les archives de son sujet, la voix de Julie Hamelin l’incarnant lorsqu’il n’est pas échantillonné — comme dans God Is Canadian, avec le saxophone reproduisant la prosodie de la voix du descripteur de ce match de la Série du siècle (1972), ou lorsque les animateurs éclatent de joie après le but de la hockeyeuse Marie-Philip Poulin dans Le but. Le concept, heureusement, n’écrase pas le travail des musiciens, qui réussissent à s’exprimer dans plusieurs passages instrumentaux de l’album — soulignons simplement la touche de Jonathan Turgeon, dont l’orgue rappelle les hauteurs du Forum. Un baume sur le coeur des fans du Canadien privés de matchs de série de la Coupe Stanley cette année.

Sport national ★★★ 1/2 Jazz Hugo Blouin, Multiple Chord Music