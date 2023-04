«The Fool», Jain

Jain, la Française qui chante en anglais et remplit les salles à chacun de ses concerts ici, est de retour avec The Fool, comme le Fou du tarot de Marseille. Ce troisième album très attendu, un peu différent musicalement des précédents, ne risque pas de décevoir ses fans à travers le monde. Après trois années d’écriture, le petit dernier de l’autrice-compositrice-interprète voit le jour telle une offrande faite à l’univers. La pochette du disque, d’abord, convoque l’esprit très peace and love des années 1970, dans la typographie psychédélique, la chaleur des couleurs, l’esthétique d’une chevelure ondulante et le symbolisme céleste. À ce propos, des titres comme les bien-nommés Cosmic Love et To all the People traduisent parfaitement cette philosophie prônée par Jain depuis ses débuts : une belle variété de styles qu’elle fait cohabiter dans une osmose encore intacte, toujours réconfortante. D’autres chansons, The Balance, Save the World et Night Heights, par exemple, sont par ailleurs d’excellents morceaux de pop grand public qui parfois rappellent Tegan and Sara, parfois Kate Bush…

The Fool ★★★★ Pop Jain, Columbia / Sony Music France