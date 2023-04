«Mirage FM», patten

Damien Roach, compositeur, designer et chercheur à la University of the Arts de Londres, intègre depuis plusieurs années l’intelligence artificielle (IA) à sa pratique artistique. Or, c’est la découverte d’un nouvel outil baptisé Riffusion qui a inspiré Mirage FM, présenté comme le premier album conçu à partir de sources audio générées par l’IA via une commande textuelle — tapez votre idée, de la polka martienne, par exemple, et écoutez ce que suggère Riffusion. Roach a enregistré le résultat de ses requêtes, qu’il a ensuite éditées, modifiées et assemblées pour créer ce mixtape d’une vingtaine de vignettes où le soft rock (The Door) se dissout dans la musique ambient (Lightspeed),entre deux tentatives de R&B ou de grime incompréhensible (Walk With U). Roach fait de la musique à base d’échantillons sonores, mais des échantillons générés par la machine ; le concept l’emporte ici sur le résultat, Mirage FM offrant une expérience musicale désarticulée et étrangement désincarnée, particulièrement lorsque la voix humaine est reproduite par l’IA.

Mirage FM ★★★ Expérimental patten, 555-5555