«Concertos de Beethoven et Ravel», Martha Argerich

On a remarqué la discrète étiquette Avanti lorsque Martha Argerich a déménagé ses rencontres musicales de Lugano vers le nord de l’Allemagne. Avanti a publié sans tambour ni trompette deux coffrets de ce festival nouvellement tenu à Hambourg. Les fans de la pianiste argentine, qui snobe les mélomanes montréalais depuis le départ de Charles Dutoit, trouveront ici un couplage de deux concertos enregistrés avec le Philharmonique d’Israël fin décembre 2019. Le 2e de Beethoven, Argerich l’a gravé pour Ricordi en se dirigeant, puis avec Sinopoli, Abbado et Ozawa, sans compter un concert disponible en numérique avec Barenboïm. C’est ce dernier et celui-ci qui sont totalement magiques dans le dosage des nuances du 2e mouvement, l’orchestre de Shani étant plus acéré rythmiquement dans le finale. Pour Ravel, les versions sont innombrables en raison des concerts à Lugano. Face aux deux versions Abbado-DG (1967 et, encore une coche au-dessus, 1989), ce Argerich-Shani de 2019 tient merveilleusement par son imprévisible fraîcheur orchestrale et pianistique.

Concertos de Beethoven et de Ravel ★★★★ 1/2 Classique Martha Argerich, Lahav Shani, Avanti AVA 10662