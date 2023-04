«Le bruit des saisons», Auguste

Quand on est à la fois monteur, caméraman et réalisateur, on sait ce que signifie la création en équipe réduite : ainsi ce deuxième album d’Auguste (Sébastien Pomerleau à la ville) est-il affaire de tandem, où il suffit d’Andre Papanicolaou, à la fois conseiller, guide et musicien idéalement complémentaire, pour que la musique tienne debout. S’ajoute un batteur, au besoin. Pas souvent. Folk-rock de base, ça se joue comme on respire. Le propos est pareillement tracé : il s’agit pour l’essentiel de chansons pour tenir bon. Survivre à l’hiver dans Mi-décembre, et puis se lancer dans une Nouvelle année avec juste ce qu’il faut d’espoir, et puis avancer, rouler, rouler, tant que la « vieille Chevrolet désert blues » aura de l’huile dans le coeur, jusqu’à destination. Quelle qu’elle soit. Ça s’achève de force, sur L’amour meurt le soir. « L’amour est un muscle qui se fatigue », constate Auguste. Parfois, on ne peut qu’accompagner la mort en chemin. Restent les chansons. Pour repartir.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Le bruit des saisons ★★★ Folk-rock Auguste, Amplitude distribution