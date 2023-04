«Meditatio II», Schola Cantorum Reykjavicensis, Hörður Áskelsson

Au cours des 40 dernières années s’est développé un courant, que d’aucuns appelleront « réactionnaire », de création d’oeuvres chorales modernes — et modernes dans leur contexte harmonique —, mais point trop alambiquées, misant sur des ambiances sonores étales. Le but est certes une reconnexion de la création musicale et des nombreuses chorales à travers le monde, mais il est aussi mercantile. Si c’est « chantable » et fait un effet hypnotique sur les auditoires, il y a, à la clé, des ventes massives de partitions. John Rutter, Eric Whitacre et Morten Lauridsen sont les têtes d’affiche d’un mouvement qui a fini (par ex. : Whitacre) par se détacher de la musique sacrée pour s’intéresser à la poésie. Voici, en provenance d’Islande, un programme superbement choisi renouant majoritairement avec le sacré. C’est somptueux ce que l’on peut encore faire sur Ave verum corpus ou In Paradisum ! Des vedettes, tels Gjeilo ou Whitacre, côtoient Auður Guðjohnsen, Galina Grigorjeva, Ingi Þorsteinsson ou Björn Thorarensen, que l’on découvre bouche bée.

Meditatio II ★★★★ 1/2 Classique Schola Cantorum Reykjavicensis, Hörður Áskelsson, Bis 2618