«Jerusalem», Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou

Nous apprenions le mois dernier le décès, à l’âge de 99 ans, de la compositrice éthiopienne Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, l’une des plus singulières voix pianistiques du XXe siècle dont Mississippi Records a entrepris de rééditer l’oeuvre, encore méconnue. Formée au violon classique et destinée à une grande carrière musicale, cette fille de notable a plutôt choisi de devenir religieuse à 21 ans, et ce n’est qu’au début des années 1960 que ses premiers enregistrements sont apparus. La compositrice provoque la rencontre entre la musique occidentale avec la tradition modale et pentatonique éthiopienne, donnant à son oeuvre des couleurs qu’on associe autant au jazz et au blues qu’aux réflexions mélodiques d’un Erik Satie. Une musique entre deux mondes, interprétée avec cette touche imprévisible, ces notes fines suivant un tempo élastique qui caractérisent le jeu de Guèbrou. Jerusalem rassemble de jolis enregistrements inédits, cependant moins captivants que ceux de ses deux splendides premiers albums originaux réédités l’an dernier, à découvrir sans tarder.

Jerusalem ★★★ 1/2 Instrumental Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, Mississippi Records