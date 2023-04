«The Deep End», Susanna Hoffs

Depuis que les Bangles sont en hiatus à rallonge, Susanna Hoffs s’amuse régulièrement à clapoter dans sa discothèque, ravivant ses émois de fan finie, notamment dans la série Under the Covers, trois décennies revisitées avec Matthew Sweet entre 2006 et 2013. Voilà qu’elle s’y remet, en compagnie du réalisateur Peter Asher et de l’Immediate Family, les vétérans musiciens qui entouraient Linda Ronstadt. Variante, histoire de démontrer qu’elle le peut, notre chère Sue se frotte majoritairement à des titres récents, ici du Billie Eilish (When the Party’s Over), là du Brandy Clark (Pawn Shop), voire de l’Ed Sheeran (Afterglow), à sa douce manière baroque folk qui rend tout plus souriant. Ses années 1960, cette fois, sont actualisées : elle féminise l’Under my Thumb des Stones, et proclame You Don’t Own Me, 59 ans après Leslie Gore. Plus affranchie que jamais, Susanna Hoffs publie ces jours-ci un premier roman : This Bird Has Flown. Ça se lit comme elle chante : avec tendresse et mordant.

The Deep End ★★★★ Americana Susanna Hoffs, Baroque Folk Records