Héron, Jeanne Côté et Parazar passent en finale des Francouvertes

Après la troisième et dernière soirée de demi-finales s’étant tenues au Lion d’Or, le jury a tranché : Héron et sa chanson trad-folk contemporaine, l’autrice-compositrice-interprète Jeanne Côté et la MC Parazar poursuivront leur chemin jusqu’au Club Soda, théâtre de la finale du concours le 15 mai prochain. L’alignement du top 3 des participants a réservé une surprise de taille, et laissé au bas du podium plusieurs talents qui sauront faire leur place sur notre scène musicale.

À y regarder de plus près, la composition du top 3 n’est pas si différente que le sommet du palmarès des neuf participants ayant atteint l’étape des demi-finales. La Gaspésienne d’origine Jeanne Côté, à nouveau impeccable sur scène mardi soir dernier, s’empare à nouveau de la deuxième position, et la rappeuse Parazar de la troisième, elle qu’on a revue mercredi dernier prendre possession de la scène du Lion d’Or avec une rare autorité qui lui servira assurément au Club Soda. On a parfois dit que les artistes hip-hop s’accompagnant seulement d’un DJ (et d’une chanteuse invitée, en ce qui la concerne) étaient défavorisés à côté des orchestres complets ; Parazar a une telle personnalité, et un répertoire si captivant, qu’elle n’a besoin de rien d’autre qu’un micro et une bande sonore pour mettre de l’ambiance.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

La surprise fut à la fois de voir Héron se hisser en tête du palmarès — il avait terminé en 4e position à l’issue des préliminaires — et de mesurer la chute des punks néo-écossais Peanut Butter Sunday, chassés du top 3 après avoir terminé en première place de la ronde précédente. Reconnaissons que leur performance lundi dernier n’avait plus l’énergie de celle qu’ils ont offerte aux préliminaires — la voix du chanteur et guitariste Michael Saulnier était vraisemblablement abîmée, cassée dans les notes plus aiguës des accrocheurs refrains du quartet.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Peanut Butter Sunday n’aura aucun mal à tourner la page sur les Francouvertes. Non seulement a-t-il pu présenter son jovial punk-pop à un nouveau public, mais ce groupe est déjà en selle sur la scène musicale — il a récemment accompagné P’tit Belliveau en tournée, et s’affaire à remplir son calendrier de spectacles pour l’été à venir, avec escale au Festival de la chanson de Tadoussac le 16 juin prochain. Héron, au contraire, a offert une performance plus assurée que la première, même si chez Henri Kinkead aussi, la voix jouait des tours, surtout en début de concert mardi dernier.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

De même, on n’a pas fini d’entendre parler des deux autres formations à l’affiche rock de lundi dernier. Marie Céleste d’abord et sa relecture du folk-prog-rock québécois classique des années 1970, lyrique et psychédélique, Cure-Pipe ensuite, qui a opté pour un alignement de chansons plus douces, moins échevelées, qu’en préliminaires, avec sa chanson rock acidulée et imprévisible. Deux groupes du Saguenay, prêts à conquérir le reste de la province.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Aperçue en fin de soirée mardi, Emmanuelle Querry a eu la malchance de succéder sur scène à Jeanne Côté, qui possède une plus grande expérience du métier. En revanche, la proposition de Querry, cet alliage très tendance de chanson pop, de R&B et d’orchestrations synthétiques, la distinguait des autres concurrents. Le projet est encore vert, mais il est prometteur.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

C’est le côté cruel des concours, il n’y a qu’un gagnant à trouver dans cette talle de talents. Deux de nos coups de coeur, Jeanne Laforest et BRUE, n’ont pas atteint la finale. La première avec sa chanson jazzée, exécutée avec raffinement, la seconde avec son rock garage mordant, à prendre au second degré, la musicienne (Sarah M-Brunnemer) posant avec son projet (et une bonne dose d’humour) un regard critique sur l’image de la femme dans le rock.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin

Avec Parazar, BRUE a su le mieux animer l’auditoire pendant et entre les chansons, son costume et sa perruque la faisant entrer dans la peau d’un personnage sympathique n’ayant pas la langue dans sa poche.

Photo: Frédérique Ménard-Aubin