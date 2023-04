Qobuz saisit la balle au bond

Le service d’écoute à la demande et de téléchargement haute résolution Qobuz prend tout le monde de court et se lance dès mercredi sur le marché canadien. L’annonce en sera faite à l’aube. Pionnier du streaming en haute définition, Qobuz intégrera dans son offre un contenu éditorial né de l’expertise de QUB musique, défunt service de Québecor dont il prend le relais.

Ça brasse dans l’univers de la musique en ligne. Deux mois après l’annonce de la fin de QUB musique, six semaines après le lancement du service de streaming de Presto, site anglais spécialisé dans le classique et le jazz, trois semaines après les débuts d’Apple classique et une semaine après la débandade de MQA, qui fournissait à Tidal le substrat de ses prétentions de qualité « haute fidélité », Qobuz anticipe son arrivée sur le marché canadien.

Annoncée pour mai 2023 par un communiqué de Québecor publié en février dans la foulée de sa restructuration menant à la suppression de 240 postes, la venue de Qobuz est rendue possible par la cessation des activités de QUB musique, une branche de la division NumériQ de Québecor lancée en mai 2020.

Exclusivité

« Québecor, le deuxième actionnaire principal de Qobuz, souhaitait lancer un service de musique en ligne. Nous avions un contrat d’exclusivité pour lui fournir la musique sur le marché canadien. Nous ne pouvions donc pas rentrer dans ce marché. Québecor réorientant sa stratégie, cela nous permet de prendre le relais et d’enrichir l’offre », explique au Devoir, depuis Paris, Georges Fornay, directeur général délégué de Qobuz.

Ceci explique désormais clairement la présence de Qobuz aux États-Unis et son absence au Canada. Dès aujourd’hui, c’est le « vrai Qobuz », impatiemment attendu par les mélomanes audiophiles, qui déboule au pays. « Depuis le lancement en 2007, notre approche est basée sur la qualité sonore. QUB était en qualité MP3 avec une approche de marché de masse sur une cible plus jeune. Nous sommes sur une cible plus âgée, d’une quarantaine d’années, urbaine, aisée, intéressée par le classique et le jazz, nos catégories principales, avec le rock et la pop », résume Georges Fornay.

« Nous ne faisons pas seulement du streaming de haute qualité, mais proposons aussi du téléchargement en haute résolution et sommes un média qui a plus de 500 000 articles sur la musique rédigés par une équipe de 20 journalistes indépendants qui, toutes les semaines, écrivent sur la musique dans les principales langues. C’est la spécificité de notre offre : nous sommes les seuls à proposer ce triptyque. »

Couleur locale

Ce contenu éditorial sera adapté au marché local. Des acteurs tels que Vincent Lefebvre, responsable de la croissance et des acquisitions, et Mélissa Pelletier, cheffe de contenu chez QUB musique, sont désormais employés de Qobuz. « Nous avons une équipe locale et ne laisserons pas la partie anglo-saxonne à l’équipe des États-Unis. Il faut à tout prix que nous soyons perçus comme Canadiens. Nous allons tout faire pour mettre en avant les artistes canadiens anglophones et francophones. C’est notre approche partout. »

Pour Vincent Lefebvre, le défi des mois à venir va être de « positionner la plateforme et de bien la différencier ; de rejoindre les personnes qui avaient hâte de voir arriver Qobuz ; de positionner le contenu québécois et canadien pour continuer à faire rayonner les acteurs d’ici ; de monter des partenariats plus approfondis en ce qui concerne le classique, le jazz et les musiques du monde ».

Qobuz touche aujourd’hui 500 000 abonnés dans 25 pays. Georges Fornay indique que les études démontrent qu’un abonné Qobuz rapporte six fois plus qu’un consommateur moyen du marché. Il note aussi que « cela fait deux à trois ans que le marché s’agite », puisqu’Amazon a mené une fronde de baisse de prix sur la haute définition. « Apple a suivi en juin 2021, mais chez Apple et Amazon, la musique sert de produit d’appel pour vendre autre chose. Vous n’avez pas, par exemple, de livrets chez Apple classique, dont on avait dit que ça allait tout fracasser. C’est très bien, ce qu’ils font, mais nous ne nous sentons pas du tout dans les bordures. Tidal est très dépendant du marché américain et très marché de masse. Presto, on verra ce qu’ils font : le challenge est de leur côté plus que chez nous. »

Les anciens abonnés de QUB musique recevront une proposition privilégiée d’abonnement à Qobuz qui offre plus de 100 millions de titres dans tous les genres de musique, contrairement à Presto, restreint au classique et au jazz. Tous les deux ont désormais une longueur d’avance sur Apple classique, qui se démarque par un contenu exclusif, mais qui reste limité à l’univers iPhone.