Foreign Diplomats se transforme en Frais Dispo

C’est un pas de côté, une renaissance presque, et certainement une liberté retrouvée. Les musiciens de la formation québécoise Foreign Diplomats, qui ont connu un certain succès — voire un succès certain — avec leurs trois premiers disques indie-pop en anglais, retournent leurs vestes. Les revoici sous un autre nom, Frais Dispo, en français dans le texte et musicalement enrobés de nouvelles touches country.

Le chanteur Élie Raymond n’a que de bons mots sur le travail qui a mené à la création de ces 40 minutes de musique divisées en dix morceaux. L’album, Teinte, paraît sur étiquette Audiogram, mais a été créé de manière indépendante, avec les coudées franches. Enfin ! semble-t-il dire. Personne n’était là pour les talonner, aucun comptable déguisé en directeur artistique ne pouvait leur demander « plus de hits et de faire plus de hooks pour que ça passe à la radio », dixit Raymond sans rancune. Mais : « Celui-là, on l’a vraiment fait pour nous. »

Nous, c’est aussi le noyau dur de Foreign Diplomats — Élie Raymond, Antoine Lévesque-Roy, Thomas Bruneau Faubert et Charles Primeau — avec la complicité nouvelle d’Antoine Gallois, qui a d’abord travaillé en studio comme technicien et qui s’est joint au groupe de musiciens issus des Laurentides.

Un beau jour, Élie Raymond est arrivé dans le local de répétition des musiciens et a proposé tout bonnement : « Et si on faisait un disque de country en français ? » Autosabotage ? Cri de liberté ? Envie d’exploration ? En tout cas, le chanteur et auteur des textes a senti un appel fort vers sa langue maternelle, dans un mélange de fatigue de l’anglais et de fierté du français.

« Ça me dérangeait à la fin d’être un autre Queb qui essaie de chanter en anglais, dit Élie Raymond. Et c’est correct au fond, je l’ai fait longtemps, puis je vais peut-être le refaire aussi. Mais bon, je trouvais qu’aujourd’hui, il y avait un peu une utilité ou un plus grand sens de chanter en français. »

Conséquence : le parolier a un peu abandonné le bras de distance que lui permettait la langue de Dylan pour se tourner davantage vers lui. Élie Raymond s’était fait la main avec son projet solo Totalement Sublime, mais restait un dur critique de ses premiers jets. Il a trouvé grâce à ses propres yeux en laissant la poussière retomber un peu sur son travail, au lieu de chiffonner rapidement les pages de son cahier. En outre, il a opté pour des récits du quotidien, de son quotidien même, tissant au fil des textes un certain concept autour de la routine. Les mots de Frais Dispo font une belle place à l’engourdissement, à la langueur, à la répétition et au temps qui passe au fil des saisons. Par moments, une certaine panique s’installe, des doutes, des angoisses. Ça peut aussi être tout ça, le quotidien.

Et le country ?

Frais Dispo n’a finalement pas abouti à un disque country à proprement parler, mais la musique du groupe a manifestement imbibé ses airs pop et rock de lignes de guitare acoustique et de guitare slide remplies de réverbération. En gros, la palette sonore des musiciens s’est élargie, s’est enrichie, voire complexifiée.

« On est quand même ForeignDiplomats au fond, explique Élie Raymond. On a le style qu’on avait, avec nos petits réflexes, ce qui est correct. Mais il y a des moments de studio où on écoutait par exemple du Neil Young et du Blue Rodeo pour cerner quels éléments de leur musique on pourrait mettre » dans les compositions.

On entend ici des airs d’Avec pas de casque, de Bill Callahan. Le chanteur assure que sa principale inspiration est le groupe Lambchop, formé à Nashville,mais explique aussi avoir pigé par moments dans une approche à la Godspeed You ! Black Emperor, chouchous de Montréal. « Avec Frais Dispo, on retrouve à la fois les moments les plus doux et les plus nuancés qu’on a faits au cours de notre carrière et aussi les bouts les plus intenses, c’est vraiment deux extrêmes. »

Pour le spectacle de ce disque, les repères sont aussi brouillés. Les réflexes rock devront être revus, explique le chanteur, qui cherche encore sur quel pied danser. Et les ambitions ? Élie fait un rictus. « C’est la question la plus difficile. » Les musiciens ont connu les tournées folles, la vie trépidante, et savent ce qu’il n’est plus nécessaire de faire pour arriver à leurs fins. « Regarde, on a un nouveau nom, un nouveau band finalement, alors on ne sait pas trop ce qui va arriver. Pour l’instant, il faut juste laisser aller les choses, se faire du fun avec ça, puis espérer que les gens embarqueront. » Êtes-vous dispo ?