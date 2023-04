«Creatures of the Late Afternoon», jouer le jeu de Kid Koala

Kid Koala en a plein les bras ces jours-ci, entre la reprise de la tournée mondiale avec le projet musico-théâtral The Storyville Mosquito, les dates de concerts avec la chanteuse Leilani et la conception de son prochain spectacle de grande envergure, dont il offrait vendredi dernier la trame sonore sous forme d’album double intitulé Creatures of the Late Afternoon. L’album, plus blues et rythmiquement musclé que ses précédentes parutions, annonce un spectacle aux allures de film d’action — oh ! —, et son édition vinyle se transforme aussi en jeu de société !

Quel bel objet que cette édition vinyle ! À l’intérieur de la pochette dépliée, les petites cases qui forment le circuit sur lequel les joueurs déplacent leur pion, représenté par une camionnette que louent les musiciens partant en tournée ; glissés dans la pochette, on découvre les deux disques, les instructions et une série de pages cartonnées dans lesquelles on découpe 150 cartes. Une partie à quatre joueurs dure environ 50 minutes, « un peu moins à deux », explique le compositeur et platiniste Eric San, alias Kid Koala.

S’il y a un public cible à qui s’adresse mon travail, je dirais que c’est le public transgénérationnel. Je sais que c’est cliché à dire, mais c’est aussi ce qui me motive et m’inspire.

« J’ai beaucoup joué à des jeux avec ma famille durant la pandémie », raconte-t-il. Il a donc eu envie d’en créer un lui-même. La pochette ouverte d’un vinyle double a le format idéal pour un plateau de jeu de société — quelqu’un a dû y penser avant, non ? Bien sûr, répond l’avide collectionneur de 33 tours, la matière première de son art.

Le tout prend la forme d’un jeu  de courses de chevaux. « La pochette sert de plateau et, sur le disque, des sillons parallèles qui ne se croisent jamais. Chaque fois que tu déposes l’aiguille, c’est comme si tu écoutais un nouveau disque. Il faut mettre l’aiguille au hasard sur un des sillons, écouter la description de la course et faire avancer son cheval selon ce qu’on entend. » Certaines phases du jeu demandent aussi que l’on dépose l’aiguille sur une des huit petites compositions gravées sur l’un des deux vinyles.

Le concept est évidemment lié au récit qu’il nous fera un jour (dans deux ans ?) sur scène et qui se révèle un peu dans la musique de Creatures of the Late Afternoon. À l’image des moustiques dans The Storyville Mosquito, le nouveau spectacle racontera « l’histoire d’un groupe de créatures, toutes musiciennes, qui unissent leurs forces pour sauver le Musée d’histoire naturelle, ainsi que leur habitat musical. Or, elles affrontent cette corporation, dirigée par des robots, qui veut imposer sa loi — c’est un peu ma manière de me payer la gueule des algorithmes » qui semblent aujourd’hui contrôler l’industrie de la musique.

« Les musiciens s’unissent pour célébrer non seulement la diversité biologique, mais aussi la diversité musicale », qui s’exprime dans le malaxage d’influences formant ce nouvel album. De bons grooves denses maculés de ces effets sonores dont San a le secret : il y a pêle-mêle hip-hop, big beat, blues, rock, musiques électroniques et, tiens donc, du doo wop sur 1000 Towns (feat. Coelacanth), When U Say Love (feat. Crayfish) et Til We Meet Again (Live at the Natural History Museum).

L’amour, toujours l’amour…

« Pour la chanson When U Say Love, j’avais en tête ce genre de chanson qu’on pouvait trouver dans des vieux juke-box, raconte Kid Koala. Elle est en fait inspirée d’une histoire vécue : j’aidais mes parents à vider le casier qu’ils louaient dans un entrepôt, où j’ai retrouvé deux valises remplies de lettres et deux bobines de rubans audio [reel-to-reel tapes] des années 1960. J’ai demandé à mon père d’où venait tout ça. »

Ses parents se sont rencontrés deux semaines avant leur graduation, et ce fut le coup de foudre, dit Eric San. Deux autres semaines plus tard, son père partait poursuivre ses études à la University of British Columbia. « Parce qu’il était étudiant, il n’avait pas de quoi retourner à Hong Kong, alors ils ont correspondu, à raison de deux lettres par semaine, qu’ils s’envoyaient pour se raconter leur vie. Ils n’attendaient même pas de recevoir la réponse qu’ils en écrivaient une nouvelle. Ils ont fait ça pendant sept ans, jusqu’à ce qu’il termine ses études et économise assez d’argent pour retourner auprès d’elle ! »

Sur les bobines, son père enregistrait la musique qu’il aimait entendre à la radio, « les chansons pop de l’heure, des groupes vocaux, le doo wop, The Ronettes qui chantent Be My Baby, ce genre de truc. Et il traduisait les textes des chansons pour ma mère, parce qu’elle n’avait pas accès à cette musique — c’est comme ça, en écoutant les chansons avec la traduction, qu’elle a appris à parler anglais ».

Pendant la pandémie, ses parents ont célébré leur anniversaire de mariage ; la fille d’Eric avait enregistré une petite vidéo pour l’occasion, et lui en a composé la trame sonore, « comme une version table tournante du doo wop », qui donne une saveur nouvelle à son travail.

Ce flash musical, « tendre et romantique », trouve sa place dans un récit qu’Eric décrit plutôt comme « celui d’un film d’action ». La référence cinématographique se transpose même dans la production du spectacle — ceux qui ont vu The Storyville Mosquito, à Montréal avant la pandémie ou le mois dernier au théâtre Le Diamant à Québec, ont assisté à une sorte de tournage de film en direct, avec marionnettistes et musiciens.

« Toute la musique que j’ai assemblée sur l’album est la trame sonore de cette espèce de film d’action théâtral en direct, confirme le compositeur. C’est très énergique : lorsque Leilani est venue enregistrer ses pistes de voix, elle avait cette attitude très Riot grrrl, en se disant que ça correspondrait parfaitement à la scène dans laquelle les créateurs finissent par se mettre ensemble pour sauver le musée ! »

À l’évidence, et pour notre plus grand bonheur, Eric San n’a jamais cessé d’avoir le coeur d’un kid, proposant des oeuvres complexes, mais colorées, sophistiquées, mais accessibles à tous. « S’il y a un public cible à qui s’adresse mon travail, je dirais que c’est le public transgénérationnel. Je sais que c’est cliché à dire, mais c’est aussi ce qui me motive et m’inspire. Comme le travail de Charlie Chaplin, comme dans les Simpson, aussi : il y a beaucoup de blagues qui s’adressent aux adultes, mais aussi cet humour slapstick qui plaît aux enfants. J’ai toujours cherché à atteindre le plus de gens possible avec des oeuvres comme ça qui paraissent indémodables. »

