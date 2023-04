Phénoménal Antoine Tamestit

Les Violons du Roy s’associaient cette semaine à l’altiste Antoine Tamestit. L’expérience a dépassé toutes les attentes sur le plan musical, et même au-delà.

Il y a parfois dans une saison de ces soirées où l’on a envie de se pincer pour vérifier qu’on ne rêve pas, où ce qui se passe a l’air impossible, improbable.

Ce fut le cas en ouverture de saison avec la 2e Symphonie de Mahler de Rafael Payare à l’OSM. On distinguera ces expériences hors normes des « grands moments », comme récemment Une vie de héros de Strauss avec Payare, encore. En effet, lors du concert comprenant Une vie de héros, il y avait une ouverture que, si elle n’avait été composée par une femme, personne n’aurait sortie de la naphtaline et il fallait endurer la stylistiquement piteuse prestation de Sonya Yoncheva dans Mahler.

Le concert des Violons du Roy et d’Antoine Tamestit cette semaine (à Québec, avant Montréal vendredi) c’est tout à fait autre chose : une expérience lors de laquelle de la première à la dernière note on ne peut tout simplement pas imaginer mieux. « Mieux » veut dire mieux joué (fut-ce, même, par la Deutsche Kammerphilharmonie par exemple), plus beau sur le plan sonore, plus virtuose, plus finement conçu et plus intelligemment interprété.

Perspective nouvelle

Contrairement à Maxim Rysanov avec I Musici, Antoine Tamestit ne dirige pas Les Violons du Roy. Il s’assoit au milieu d’eux. Mais on sent que tout est préparé, prémédité, comme avec Leonardo García Alarcón.

« Où va-t-on quand ça débute ainsi ? » Telle est la réflexion qui nous est venue après un extraordinaire 3e Brandebourgeois, d’une saine intensité physique certes, mais jamais gratuitement « sportif ». Les phrases fusaient avec souplesse et élasticité. Le tandem Antoine Tamestit et Isaac Chalk donnait au pupitre d’altos une assise incroyable.

La virtuosité de Tamestit en tant que soliste mérite à elle seule le qualificatif « phénoménale », tant dans le concerto de Telemann (Presto final) que dans le Monologue de Schnittke de braise, d’une tension inouïe, relayée à tous moments par l’orchestre. Sa sonorité est parfaite : chaude, ronde, moelleuse, intense…

Alors qu’on pensait avoir tout entendu, est venu l’invraisemblable : l’Opus 110a de Chostakovitch, d’après son 8e Quatuor, accolé aux Contrapunctus I-IV de L’art de la fugue de Bach. Avec une prescience magique, le public a eu l’intuition de ne pas applaudir après Bach de sorte que le 8e Quatuor s’y est enchaîné, nous offrant une perspective nouvelle sur son entame.

Pour le reste, alors qu’on a entendu moult fois cette oeuvre ici, l’interprétation a été renversante, surpassant même celle des cordes de l’OSM assez récemment. L’effectif de cordes (6, 6, 5, 4, 2, en comptant des 1er violons aux contrebasses) était idéal par rapport au volume de la salle Bourgie pour un effet tétanisant, que personne n’oubliera de sa vie entière.

Antoine Tamestit a laissé deviner le compositeur du rappel. Nous parions sur une adaptation pour cordes de Schnittke, et plus précisément sa Polka.

Les Violons du Roy Bach : Concerto brandebourgeois n° 3. Schnittke : Monologue pour alto et orchestre à cordes. Telemann : Concerto pour alto en sol majeur, TWV51 : G9. Bach : Contrapunctus I, II, III et IV extraits de L’art de la fugue. Chostakovitch : Quatuor à cordes n° 8, op. 110a (transcription pour orchestre à cordes de Rudolf Barshaï). Solos et Direction : Antoine Tamestit. Salle Bourgie, vendredi 14 avril 2023.