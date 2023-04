La fin de MQA brasse les cartes dans l’univers du «streaming»

La société MQA Ltd., au Royaume-Uni, est mise en redressement judiciaire. MQA est à l’origine de la technologie dite « Master Quality Authenticated », encodage utilisé dans l’univers de l’écoute à la demande qui distingue notamment l’offre de Tidal, le service créé par le rappeur Jay Z, alors opposé à Spotify sur la rétribution aux artistes et la qualité sonore.

Les chiffres publiés mardi par le média Music Business Worldwide sur MQA Ltd. sont abyssaux et sans appel : 1,1 million de dollars canadiens de revenus en 2021 pour 7,5 millions de dépenses ! Et les données de 2020 sont équivalentes. Lâché par son principal actionnaire, MQA n’est pas viable.

La technologie lancée en 2015 a surtout été mise en œuvre entre 2017 et 2019 à la suite de la signature des contrats de licence avec trois acteurs clé : Warner Music Group, Universal Music Group et la plateforme d’écoute à la demande Tidal. Les premiers acceptaient d’encoder leurs enregistrements en MQA et Tidal vendait des abonnements « haute-fidelité » donnant accès aux documents ainsi traités. Les revenus de MQA étaient assurés par les redevances liées aux licences d’utilisation du procédé, un encodage, ou « codec », mystérieux et payant.

Une illusion

Aujourd’hui, le MQA est devenu le « Betamax du streaming », sauf que le Betamax, c’était très bien. Le coup de génie de MQA était surtout le nom « Master Quality Authenticated » qui comprenait et intégrait que, le « marché de masse » étant perdu au profit de Spotify, diffuseur de musique compressée, l’univers numérique associé au mot-clé « Master » ouvrait à une certaine clientèle le fantasme d’accéder à la pureté sonore de l’enregistrement tel qu’il a été conçu.

Pour nombre de consommateurs, le CD reste associé à une crispation du message sonore, d’où le retour, d’une part, à une prétendue « pureté du vinyle » et, d’autre part, l’attrait pour un streaming de haute qualité.

Dans sa communication, MQA prétend « plier le son de qualité Master comme un origami » ; un parfait miroir aux alouettes selon Yves Riesel, fondateur de Qobuz, dans sa lettre professionnelle couacs.info : « MQA, en réalité, compressait bel et bien la musique, même si elle l’était de façon moindre que le format MP3 ; et à l’appui d’une présentation très savante de leur processus technique, MQA s’est efforcé de démontrer que leur compression était l’équivalent de la HiRes, leur ligne de mire. »

Cette lucide analyse explique pourquoi, à l’épreuve des faits et des écoutes, avec du MQA, on se sentait souvent bien loin d’un « Master » ou de la « haute définition (HD) ». Là aussi, Yves Riesel y va d’une réflexion lucide : « MQA soulevait une autre question, de fond : celle de l’opportunité et de la légitimité que nous avons, maisons de disques héritières du travail de nos prédécesseurs, et plateformes de musique en ligne, à trafiquer les masters originaux. »

Clarification

Dans les faits, la disparition de ce format va simplifier et clarifier les choses. Il y a désormais les compressions MP3 et ALAC (Apple), le standard du CD (16 bits-44,1 kHz) et le HD, ou « Master », soit 24 bits-96 kHz, voire 24-192 ou DSD (Direct Stream Digital).

La réduction de taille de fichier « lossless », communément adoptée par tous, est désormais l’encodage libre FLAC (Free Lossless Audio Codec), non soumis à des redevances, qui s’applique autant au 16 bits-44,1 kHz qu’aux résolutions supérieures 24-48, 24-96 et 24-192.

Les arguments marketing et sonores avancés par MQA ont permis à Tidal de devenir un service d’écoute à la demande à « plus-value sonore » intégré d’office, au même titre que Qobuz, sur de nombreux équipements de haute-fidélité. De son côté, Apple n’a de partenariat qu’avec Sonos.

Cela devient désormais un défi urgent pour le nouveau service de Presto Music, lancé en mars 2023, qui offre une diffusion en « vrai HD » 24-96 et 24-192, de prendre une place au moins équivalente. Tidal est, lui, fortement touché, puisque son abonnement « HiFi Plus », vendu mensuellement 10 $ plus cher que l’abonnement de base, repose sur une technologie certes mise en doute et de plus en plus contestée ces deux dernières années, mais désormais carrément obsolète et sans avenir.

Quant à MQA Ltd., la société venait de faire part d’une nouvelle technologie, le SCL6, destiné à la transmission sans fil en Bluetooth, wifi et UWB (Ultra Wide Band). Celle-ci va-t-elle ressurgir ailleurs ou sous une autre forme ?