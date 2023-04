Prêt, pas prêt, voici Planet Giza

Sur la scène underground, le trio lavallois Planet Giza avait déjà gagné ses épaulettes, depuis ses débuts même, il y a une petite dizaine d’années. Tony Stone, DoomX et Rami B., trois petits génies de la production rap, des rats de studio branchés sur les tendances du moment, c’était patent déjà sur leur premier minialbum Road 2 Pharaon, paru à compte d’auteurs en 2016. Ils ont du talent, on le sait, mais ce serait mentir que d’affirmer qu’on s’attendait à être aussi renversé par la qualité de leur troisième album, Ready When You Are, un alliage cohérent de soul, de rap, de jazz et de broken beat qui leur méritera une reconnaissance mondiale, pour peu que le monde soit prêt à l’entendre.

On les attrape dans le train Toronto-Montréal où, mercredi soir dernier, les gars donnaient un concert privé au Soho House devant les membres de leur équipe et les curieux de l’industrie de la musique. DoomX s’excuse déjà, la voix caverneuse : « Désolé, man, je viens de me réveiller d’une petite sieste. » Le concert s’est terminé à 23 h, mais la fête s’est poursuivie tard dans la nuit.

Il y a de quoi fêter. Ready When You Are est jusqu’à présent le meilleur album québécois de l’année, et sa parution, la semaine dernière, constitue un moment charnière dans le parcours de Planet Giza, en concert ce soir au théâtre Fairmount, avec l’orchestre complet de cinq musiciens.

Avant la sortie de l’album vendredi dernier, le trio était confiné aux quatre murs de leur studio et à l’estime de leurs pairs, compositeurs-réalisateurs et rappeurs. Ready When You Are les sort du studio maison, c’est l’éclosion ! L’influence trap futuriste des débuts s’efface au profit de rythmiques broken beat qui goûtent bon le soul et le jazz — l’accrocheuse et lumineuse chanson titre en début d’album donne le ton au reste de l’album. La douce touche électro donne du ressort au couplet de l’invité Mick Jenkins, MC de Chicago, d’où est originaire aussi Femdot, dont la prosodie coule sur le groove soul-jazz de Northern Playalistic.

On entend, dans le son de Planet Giza, le génie soul-pop d’un Pharrell Williams, la sophistication rap-jazz du collectif Soulquarians — ? Questlove de The Roots, le regretté et si influent compositeur J Dilla, D’Angelo, Erykah Badu, Q-Tip, Mos Def… on en oublie — et l’influence des genres fusionnels de l’underground londonien. « Au début de notre carrière, on le faisait sciemment — on voulait absolument tout mélanger » : le trap, le soul, le house et les musiques électroniques, explique Rami B. « Maintenant, cette fusion se fait inconsciemment, ça se fait automatiquement, et c’est le produit de toutes les musiques qu’on aime écouter. »

« Exactement ! » acquiesce Tony Stone, en soulignant la dimension cosmopolite de leur travail par la présence des collaborateurs invités sur l’album, « originaires de Londres, de Paris, de Chicago, de Los Angeles ». Il y a même l’ami Kaytranada qui rafistole la rythmique de Sometimes, lui dont le succès désormais planétaire a servi d’inspiration aux gars de Planet Giza. « Ce sont tous des gens qu’on a connus sur Instagram, qui accrochaient sur notre musique, abonde Stone. Toutes ces collaborations se sont faites organiquement. »

« Le premier EP qu’on a lancé, on l’avait fait en une semaine, se souvient Rami B. En comparaison, ce nouvel album, on l’a réfléchi, on l’a travaillé, avec un concept, une cohérence, un feeling d’un bout à l’autre », en évitant au maximum les échantillons sonores pour miser sur le travail de vrais instrumentistes dont les pistes enregistrées ont été assemblées et séquencées en studio. Planet Giza faisait auparavant d’excellents beats ; ils composent désormais de fameuses chansons, avec des mélodies qui resteront en tête au moins jusqu’à la fin de l’été.

Mais l’autre différence entre ce nouvel album et les précédentes parutions, c’est que le polyvalent chanteur et rappeur Tony Stone occupe enfin la place qui lui revient. Celle d’un leader, non plus d’un collectif de beatmakers, mais d’un vrai de vrai groupe néo-soul/R&B.

« Depuis le début du projet, les gars n’arrêtent pas de me pousser à prendre cette place en me disant que j’étais vraiment un chanteur, raconte Tony. J’ai longtemps hésité à le faire parce que je me voyais d’abord comme un compositeur-réalisateur. Aujourd’hui, je me sens beaucoup plus confortable dans le rôle de frontman, et ça fait du sens, puisque c’est bien moi qui chante et rappe pendant les concerts. Par ailleurs, je me suis toujours senti confortable devant le public : on a donné un concert au Festival international de jazz de Montréal en 2019, je crois que ça m’a vraiment aidé à entrer dans mon rôle de performeur. »

« Quand j’étais plus jeune, je voulais vraiment rapper comme Jay-Z, mais ensuite, j’ai été influencé par des voix comme celle de D’Angelo et d’André 3000 [du duo Outkast], ajoute Tony, qui écrit également les textes des chansons. Ces histoires d’amour me sont arrivées — tout ce que je raconte, c’est ma vie, mes expériences. »

Et la suite ? Planet Giza s’autoproduit pour l’instant, lance sans l’aide de maisons de disques son nouvel album. Le groupe a une entente avec un distributeur, son gérant Jugga s’occupe des affaires courantes, mais les gars se cherchent un agent de tournée. Tout est encore à mettre en place autour de la petite équipe. « Se trouver un label ? On reçoit des offres depuis quelques années, mais on s’est toujours retenus de signer, précise Rami B. Auparavant, on n’avait pas besoin d’une maison de disques. On attend la bonne proposition. Surtout, je ne pense pas que notre album aurait sonné ainsi si on avait déjà une entente avec une maison de disques. » Une manière de dire que la liberté de création totale sera inscrite en gros caractères sur leur éventuel contrat de disques.

Une tournée est en train de se monter, notamment en Europe, où Planet Giza jouit déjà d’un début de reconnaissance. « C’est même là, en Europe et aux États-Unis, qu’on reçoit le plus d’amour du public, même pas à Montréal ou au Québec, dit Tony. C’était notre intention avec cet album : prouver au public qu’on est là, qu’on est prêts pour la prochaine étape. C’est ça, le titre de l’album : nous, on est prêts. À vous maintenant de l’être. »

Ready When You Are Planet Giza, indépendant. En spectacle au théâtre Fairmount, le 14 avril, 20 h 30.