«Multitudes» d’émotions, faire la paix grâce à Feist

Leslie Feist est de retour avec sa voix caressante et ses mélodies enchantées, ainsi nous pourrons encore nous raccrocher à sa musique quand le monde part en vrille comme il l’a fait depuis la sortie de son précédent album, Pleasure, en 2017. Pour concevoir ce nouvel album, l’autrice-compositrice-interprète canadienne a pris son temps, comme d’habitude, sauf que le temps, cette fois, lui a réservé des surprises, heureuses ou tragiques, qui servent de trame de fond à ce complexe et bel album intitulé Multitudes.

« Bonjour, comment ça va ? » nous demande-t-elle en français, avant de s’excuser de ne pas assez le parler. Pour sa part, Feist va mieux, quoique toujours embêtée par une laryngite. « Il y a un mois, j’étais muette ; là, ça va et ça vient. Je peux jaser, mais pas encore chanter. »

Feist a vécu des dernières années tumultueuses, et on ne parle pas de la pandémie ou de sa décision de quitter Arcade Fire en tout début de tournée l’automne dernier dans la foulée des allégations de nature sexuelle visant le chanteur Win Butler (on y reviendra). Coup sur coup, la musicienne a perdu son père et adopté une petite fille. Deux événements qui ont nourri la création de Multitudes et transformé son rapport à la musique.

« Je suis reconnaissante d’avoir connu une si longue relation avec le geste de composition d’une chanson avant que ma fille arrive dans ma vie. Cette vieille relation avec la composition m’a été utile pour comprendre et interpréter à quel point j’ai changé ces dernières années », explique la musicienne de 45 ans. « Mon expérience du songwriting m’a donné les mots, le vocabulaire et la structure pour m’aider à découvrir par la chanson des vérités cachées en moi. J’ai le sentiment qu’écrire me permet de défaire des noeuds, puis de me projeter dans le futur : tu peux écrire ce à quoi tu rêves avant que ces rêves se manifestent dans ta vie. Composer m’a permis de me retrouver, après être devenue mère. »

Et après avoir pris conscience que devenir mère, c’est laisser en héritage un monde « qui traverse une situation environnementale terrible », regrette Leslie Feist. « Durant les années 1960, ma tante et mon oncle au Nouveau-Brunswick ont fait un retour à la terre. Ils étaient de cette première génération à avoir compris les changements environnementaux qui s’annonçaient, ils étaient un peu comme des canaris dans la mine. Or, il semble que ce n’est seulement que depuis une dizaine d’années, grâce à la perspective fraîche d’une nouvelle génération, que l’on comprend que nos enfants devraient aussi avoir le droit d’hériter d’une planète en bonne santé. Ma fille entre dans un monde bordélique ; il faudrait réfléchir davantage à soigner la planète plutôt que de chercher à en extraire ses ressources. »

La plume de Leslie Feist, toujours aussi fine, aborde pêle-mêle tous ces sentiments. Le devoir, la transmission, la survivance, le temps qui passe en nous arrachant des êtres chers et en nous donnant l’amour d’une enfant. Multitudes d’émotions parfois contraires, servies sur des musiques qui tantôt renvoient à cette chanson pop acoustique ayant fait son succès (Foverer Before, Love Who We Are Meant to en début d’album), tantôt traduisent la complexité de sa réflexion avec des orchestrations denses et inattendues.

Le complice Mocky agit encore à titre de coréalisateur, mais on soupçonne que la contribution du multi-instrumentiste Shahzad Ismaily y est pour beaucoup dans la facture musicale atypique de Multitudes. « He’s a wild card ! » dit Feist à propos de son nouveau collaborateur, rencontré il y a quelques années à Berlin, lors d’un festival de musiques de création et improvisées — la spécialité d’Ismaily, qui vient de lancer un sublime album avec la compositrice et chanteuse Arooj Aftab et le compositeur et pianiste jazz Vijay Iyer (Love in Exile).

« Il a remarqué que j’étais en train de lire la traduction de L’Odysséed’Homère par Emily Wilson », la première femme à avoir traduit le célèbre poème antique. « Ce livre, tu n’as qu’à ouvrir une page au hasard et y lire une phrase pour t’imaginer qu’elle peut devenir la strophe d’une chanson. Alors, c’est ce qu’on a fait ensemble pendant le festival. » Sur Multitudes, la chanson Calling All the Gods est née de la collaboration entre Ismaily et elle ; un peu partout ailleurs, Ismaily fut invité à improviser ses propres arrangements sur les chansons de la Canadienne, et ça donne de petits miracles, comme sur In Lightning en ouverture, sur les puissantes Of Womankind et Become the Earth, deux des plus incandescentes de ce nouvel album.

Feist doit reprendre la route dès le 2 mai, une fois la laryngite passée. Cette tournée aura des airs de revanche sur la série de concerts annulés l’automne dernier — au Irish Times il y a une dizaine de jours, elle est revenue pour la première fois sur sa décision d’abandonner le volet européen de la tournée d’Arcade Fire : « Tout ça est devenu très clair pour moi, a-t-elle alors déclaré. Je ne pouvais pas continuer. » Elle a ensuite choisi de verser à l’organisation Women’s Aid Dublin les recettes réalisées grâce à la vente de ses chandails et albums lors de ces deux concerts.

« Je ne sais même plus ce que j’ai dit au juste au Irish Times, commente-t-elle. J’étais déçue que toute cette histoire refasse ainsi surface. Je comprends que les gens cherchent encore à donner un sens à tout ça, mais je crois avoir dit tout ce que j’avais à dire lorsque c’est arrivé », par un message diffusé sur les réseaux sociaux. « Ce que j’ai surtout voulu dire [au Irish Times], c’est que je n’ai pas pris cette décision parce que ça semblait être la bonne chose à faire, mais bien parce que c’est celle avec laquelle j’étais en paix. Je sens que j’ai voulu dire que ce que j’ai fait n’était pas la bonne chose à faire, mais celle qui me faisait sentir en paix. »

Multitudes Feist, Polydor. En concert au MTelus le 19 mai, et au Festival d’été de Québec le 13 juillet.