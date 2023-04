Eduard van Beinum, premier chef de l’ère moderne

Decca fait oeuvre utile en rassemblant les enregistrements Decca et Philips du chef néerlandais Eduard van Beinum en un seul et même coffret. Justice est enfin rendue à une figure discrète mais marquante de la direction d’orchestre.

Le 13 avril 1959, en pleine répétition du 2e mouvement de la 1re Symphonie de Brahms au Concertgebouw d’Amsterdam, le directeur musical de l’orchestre, Eduard van Beinum, s’écroule, foudroyé par une crise cardiaque. Le chef néerlandais meurt à 58 ans, laissant un legs largement inachevé, au moment même où l’invention de la stéréophonie allait pouvoir donner un relief encore supérieur à ses interprétations intraitables des chefs-d’oeuvre de Brahms, de Bruckner et de la musique française.

Si vous êtes tenté de jaugerl’importance d’Eduard van Beinum en consultant sa notice Wikipédia, vous allez trouver un portrait pour le moins réducteur de l’artiste. Une notule rachitique nous informe qu’on « retiendra deux disques superbes avec Amsterdam, consacrés aux deux dernières symphonies de Bruckner, les Symphonies no 8 et no 9 ».

Cette insulte à sa mémoire renforce l’impression de faire oeuvre utile en parlant de l’artiste à travers ce coffret de 44 CD que lui consacre Decca. Cette bribe d’information sur le chef né en 1900 à Arnhem fait heureusement le lien entre Anton Bruckner et lui, même si elle ne cite que deux symphonies, alors que ses visions des 5e et 7e Symphonies sont tout aussi marquantes.

En pratique, Van Beinum est avec Furtwängler, Böhm, Abendroth et Jochum le plus grand brucknérien « historique » — Böhm (né en 1894) et Jochum (né en 1902) auront la chance, eux, de marquer l’ère stéréophonique.

L’empreinte par contraste

Né dans une famille de musiciens, Eduard van Beinum étudia le violon, l’alto et le piano. Il exerçait ses talents d’accompagnateur dans le cadre familial, avec sa fratrie, puis avec son épouse violoncelliste. Débutant par la direction chorale, il obtint un poste de directeur à l’Association orchestrale d’Haarlem en 1927. Les brillants résultats obtenus à Haarlem lui permirent d’accéder au poste d’assistant du fameux Willem Mengelberg au Concertgebouw d’Amsterdam. En 1938, il acquit le rang de chef à part entière aux côtés de Mengelberg, qu’il remplaça lorsque ce dernier fut écarté de son poste après la Deuxième Guerre mondiale pour tomber en disgrâce jusqu’à sa mort en 1951.

L’étoile de Van Beinum brilla immédiatement par contraste. On ne pouvait imaginer personnages et musiciens plus opposés que Mengelberg et Van Beinum. Aux grands gestes et à l’autoritarisme du premier répondaient la sobriété et la faculté de persuasion du second. Sa modestie était aussi musicale, en quête de l’éloquence de la partition, qu’humaine. « Les membres de l’orchestre doivent être vos amis », disait celui qui se considérait comme un primus inter pares (premier parmi ses pairs), et non comme un dompteur. De ce point de vue, faisant, dès les années 1950, descendre le chef de son piédestal, Van Beinum est le premier chef de l’ère moderne, dans un esprit largement répandu aujourd’hui.

Loin des grands effets de Mengelberg, les enregistrements de Van Beinum témoignent d’une approche plus vive de la musique, avec un sens aigu du rythme, un son plus lumineux et transparent. Il appréciait beaucoup la musique de Debussy, de Ravel et de Berlioz, qui sollicitaient son sens de la couleur. Il aimait diriger Bartók en raison son penchant pour la précision. Son Bruckner possède un caractère plus clair et tranchant, car dans l’équilibre des cuivres, il mettait volontiers en relief les trompettes.

Van Beinum a « désépaissi » le son du Concertgebouw avec des interventions de bois lumineuses. C’est ce que nous avons perdu avec sa mort : la continuation de ce travail, le creusement de cette culture sonore, que nous montre admirablement la stéréophonie dans La mer de Debussy en 1957 sur le CD 36.

Legs pour spécialistes

Si le coffret Decca est particulièrement utile, c’est que les éditions antérieures, partielles, amenaient confusion et frustrations. En plus du Concertgebouw, Van Beinum a dirigé le Philharmonique de Londres, certes brièvement à la fin des années 1940, mais suffisamment pour enregistrer avec lui, aussi, avec à la clé des doublons discographiques. Van Beinum fut aussi chef à Los Angeles, mais sans legs sonore officiel, même si nombre de concerts ont été enregistrés.

Le chef ayant une aura de « sage », faisant une rupture avec le passé et pavant la voie à Bernard Haitink, Decca, Philips, Dutton, Beulah, Lys, Scribendum, Eloquence, Retrospective ont publié des enregistrements de Van Beinum qui se recoupent sans jamais former un tout.

S’y retrouver était d’autant plus complexe qu’il existe par exemple trois enregistrements (1947, 1951 et 1958) de la 1re Symphonie de Brahms. Il y a une Fantastique de 1946 une autre de 1951, deux 7e de Bruckner, etc. Ce coffret met enfin de l’ordre là-dedans, tout en manquant de peu l’occasion de le faire définitivement. Il y a un laisser-aller dans les « premiers Van Beinum » qui ont été enregistrés pour Polydor et Telefunken et qu’on nous offre sur les CD 41 et 42, mais seulement partiellement. Manquent Le cygne de Tuonela de Sibelius, Mort et transfiguration de Strauss, des extraits de la Damnation de Faust (1942), les ouvertures Taming of the Shrew et Cyrano de Bergerac de Wagenaar et presque tout de la Suite de Ballet de Reger. Mais manquent aussi trois enregistrements Philips ou Decca en bonne et due forme : un Psyché et Eros de Franck de 1947, l’ouverture d’Alceste de Gluck de 1949 et Introduction et Allegro de Ravel en 1952, pourtant réédité en Australie. Pas de résurrection des deux absolues raretés de la discographie de Van Beinum : Ouverture et Bacchanale de Tannhäuser de Wagner, enregistré en 1946 mais restéinédit, et sa première Fantastique, un enregistrement Telefunken de 1941 quasiment disparu.

La redondance de certains répertoires et la monophonie majoritaire réservent le coffret aux ardents discophiles, amateurs de Brahms, de Bruckner et de direction orchestrale (partez vraiment de La mer, pour comprendre la philosophie du chef et la personnalité de l’orchestre, et décodez le reste à partir de là). Mais il est précieux, avec de vraies références, dont, outre Bruckner, la 4e Symphonie de Mahler, le 1er Concerto de Brahms avec Clifford Curzon et la Rhapsodie pour contralto de Brahms avec Aafje Heynis.

Corboz, classique et romantique Voici une parution qui n’a pas tardé, et c’est tant mieux. Le premier coffret consacré au grand chef Michel Corboz, spécialiste de la musique chorale, s’arrêtait avant Mozart. Erato nous offre la suite et la fin avec Michel Corboz – The Complete Erato Recordings : Classical & Romantic Eras. En fait, le coffret va plus loin que la période romantique puisque Michel Corboz a enregistré d’éminents disques consacrés à ses compatriotes Frank Martin et Arthur Honegger : Golgotha du premier, et l’essentiel couplage de La danse des morts et d’Une cantate de Noël du second. La boîte comprend les enregistrements Mendelssohn, dont les oratorios Elias et Paulus, mais aussi quatre CD de psaumes et La nuit de Walpurgis. L’inclusion des parutions du catalogue Aria/FNAC des années 1990 nous amène la duplication des requiems de Fauré, de Mozart et de Brahms, et de la Messa di Gloria de Puccini, permettant de suivre l’évolution musicale du chef. C’est ici qu’on retrouve le fameux Requiem de Duruflé et la Petite messe solennelle de Rossinide référence. Parmi les raretés, le Requiem de Suppé, celui du Portugais Bomtempo, la Messe à quatre voix de Saint-Saëns, un parfait couplage Schumann (Requiem pour Mignon et Messe op. 147) et des Messes avec deux orgues de Vierne, Alain et Langlais. Achat encore plus recommandé que le volume 1. Erato, 36 CD, 5054198186783

Byron Janis rematricé Universal publie tous les enregistrements Mercury du légendaire Byron Janis. Pas de raretés, sauf un récital de Leningrad en 1960 paru en 2017 et une bourde, puisque les Tableaux d’une exposition de 1961 ne sont pas parus la même année, comme indiqué sur le CD 8, mais sont restés inédits jusqu’en 1994. Cela dit, le vrai problème n’est pas là. C’est que les huit CD Mercury ont été rematricés en 24 bits-192 kHz dans les studios d’Abbey Road par Jared Hawkes et Thomas Fine, et transférés ainsi sur un Blu-ray audio. Or, le son est comme enrobé dans une couverture laineuse, si douillette qu’on ne reconnaît plus le trait au fusain de Byron Janis. Nous passons donc notre tour et gardons nos vieux pressages Mercury, un peu abrasifs, mais plus drus et éloquents. Decca, 9 CD&Blu-ray 485 3607

En concert James Ehnes joue le programme Bach idéal au Ladies’ Morning à la salle Pollack, dimanche à 15 h 30. Bruce Liu, Dalia Stasevska et l’OSM sont à la Maison symphonique et en direct sur Mezzo, mercredi à 19 h 30. Reprise deux fois jeudi. Le Trio Cassard, Grimal et Gastinel joue Fauré et Schubert à la salle Bourgie, jeudi à 19 h 30, et se produit à Québec, dimanche 23 avril à 15 h.