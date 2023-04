«Normal», blesse

Zen Bamboo est mort, vive blesse ! Après l’implosion du jeune groupe rock peu après la sortie de son unique album au printemps 2020, le coeur du groupe de Saint-Lambert s’est remis à battre sous un autre nom, et en explorant de nouvelles avenues musicales. Une vraie éponge, blesse, qui n’a pas peur d’étirer l’élastique musical, au risque de le voir se briser — il y a une constante tension dans les chansons de Normal, qui ratisse large dans le spectre indie rock. Il y a du Malajube et du Pixies dans amour aride, du postpunk bien dansant et cadencé serré sur l’excellente gants noirs, une touche d’électro-pop dans le rythme synthétique de météore et petite lune, de pop-punk juvénile dans creusercreuser, collaboration avec Sophia Bel, et d’indie rock plus classique dans anyfuckingway, coécrite celle-là avec l’ami Thierry Larose, Samuel Beaulé et le coréalisateur Valentin Ignat. De Normal se dégage quelque chose de spontané et d’instable, comme si le jeune groupe n’avait pas encore tout à fait cerné son identité, mais où chaque chanson sonne comme une bonne piste à suivre pour y arriver.



Normal ★★★ 1/2 Critique blesse, Simone Records