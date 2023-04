«Born to Be Wild», Ann-Margret

Ann-Margret chante Steppenwolf. Un premier album résolument rock à 81 ans ? Mais si, qui l’en empêche ? Pardi que c’est un fantasme sur le tard : la photo de pochette recycle une affiche de 1967, réclamed’un show à Vegas. Que la star hollywoodienne se la joue « born to be wild » n’étonne pas, c’est son personnage au moins depuis Kitten with a Whip, film de 1964. Attitude rock’n’roll. Manquait la musique. Elle s’offre donc une poignée de reprises à son goût, et une distribution de choix : les Fuzztones pour rendre plus sauvage la chanson-titre, Pete Townshend pour brasser son acoustique dans Bye Bye Love, le tandem d’ex-Stray Cats Lee Rocker-Slim Jim Phantom pour dynamiter Volare façon psychobilly, jusqu’à Steve Cropper et Brian Auger pour ramener Son of a Preacher Man à la maison Stax. Ahurissante liste : Harvey Mandel, Rick Wakeman, Pat Boone, Sonny Landreth, tous ont accouru. Et la dame ? Timbre assassin, phrasé tentateur : elle ronronne, sussure, s’amuse, s’assume. Et nous avec elle.

Born to Be Wild ★★★★ Critique Ann-Margret, Cleopatra Records