«Suite française n° 5» (Bach), Bruce Liu

À l’aube de sa semaine à Montréal avec l’OSM, mondialement relayée mercredi par les caméras de Mezzo, Bruce Liu voit paraître, ce vendredi, une « nouveauté » DG : la Suite française no 5 de Bach. La mise en marché des enregistrements a désormais de quoi donner le vertige. En pratique, il s’agit de 13 minutes de musique disponibles uniquement en écoute à la demande et en téléchargement ! Et on s’aperçoit que DG a déjà offert ainsi 6 minutes de Rameau : Les tendres plaintes, en juin 2022, et La poule, en août 2022. Ce frustrant saupoudrage au goutte-à-goutte est étonnant, car Warner l’avait expérimenté il y a bien longtemps pour Alexandre Tharaud. Alain Lanceron, directeur de Warner Classics, en avait conclu à l’inutilité du procédé lorsque ces plages n’étaient pas accolées à une sortie d’album. On ne peut donc qu’espérer un album baroque de Bruce Liu. Son jeu est fin, égal, distingué. L’absence des reprises dans Bach font aller l’artiste lumineusement à l’essentiel (Sarabande, Gavotte) et sa Gigue est du niveau de Pogorelich jouant les Suites anglaises.

Bruce Liu ★★★★ 1/2 Critique Bach, Suite française no 5, BWV 816, DG 00028948631384