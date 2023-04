«Mythologies», Thomas Bangalter

À le voir ainsi s’ouvrir dans les médias comme il l’avait rarement fait ces 25 dernières années, on a le sentiment que le casque de robot de Daft Punk était devenu lourd à porter pour Thomas Bangalter. Son premier projet depuis la séparation, il y a deux ans, du mythique duo électronique français prend la forme d’une musique pour un ballet créé par le chorégraphe Angelin Preljocaj. Et forcément, on cherche les rapports entre son travail électronique dansant et son approche de la musique orchestrale ; on en trouve d’abord un dans ses références musicales, disco et funk classique à l’époque Daft Punk, et classiques aussi (l’ère romantique du XIXe siècle) dans Mythologies. Dans son écriture musicale assez brute, voire simpliste, mais nourrissante : les phrases répétées menant à un climax sur L’arrivée d’Alexandre, dans le rythme grondeur de la longue Le Minotaure, celui du staccato des violons qui remuent Icare. Sur le plan du langage orchestral, Bangalter balbutie, mais cette oeuvre a tout de même du coffre.

Mythologies ★★★ Critique Thomas Bangalter, Erato/Warner Classics