«Live avec la paroisse», Menoncle Jason

C’est enregistré « live du Centre culturel Aberdeen », à Moncton. Live comme dans « vivant ». À savoir : collés, sueurs fondues. JasonLeBlanc, dit Menoncle Jason, le roi du psychobilly de Memramcook, mesure l’authenticité à la proximité : tel un Sam Phillips au temps des disques Sun, il noie dans la réverbération guitares électriques, cuivres, violons et voix, et ça sort comme qui dirait d’un corps de mort-vivant pas fâché d’émerger. Glorieusement malpropre. On distingue certes les choeurs de Matante Atou et Dorilla (Hay Babies dans une autre vie), mais non sans raison : les notes haut perchées percent. Country hillbilly, rock de garage, c’est aussi réjouissant qu’incompréhensible, à moins de parler chiac très couramment. « En roofant sur la hang / Sans ballant j’watch pas que j’timbe » est une histoire de réfection de toiture et de bière : faut le savoir. Notez qu’un deuxième disque est inclus, pour donner une deuxième chance de succès mondial à l’album Dans son prime. Ratez pas ça.

Live avec la paroisse ★★★ 1/2 Critique Menoncle Jason, Le Grenier Musique