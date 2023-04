«Quintettes K. 515 et 516» (Mozart), Antoine Tamestit et le Quatuor Ébène

Cet enregistrement fut, lors du lancement des applications d’écoute à la demande Apple Classical et Presto, l’un de ceux que nous avons utilisés pour confondre ceux qui prétendent que la plus-value du format HD (24-96) est imperceptible face à un bon 16 bits-44.1 kHz converti en FLAC. Il y a ici tellement de finesses dans le jeu (andante du Quintette K. 515) qu’en scrutant l’aération entre les instruments, le timbre du premier violon, la production sonore par le frottement de l’archet, on est capable de discriminer la qualité de la source sonore. Le bonheur de cet enregistrement n’est pas que technique. Dans un couplage musicalement enchanteur, l’apport interprétatif des Ébène est majeur, car l’équilibre est parfait entre la sécheresse expressive des Van Kuijk (Alpha) et la rondeur trop moelleuse des Melos (DG). La joie complice et la respiration musicale donnent aussi aux Ébène un avantage décisif face aux Talich, très mats. Ce CD, qui fait suite à l’excellent ’Round Midnight de la même équipe, incarne une forme de perfection.

Mozart ★★★★ 1/2 Critique Quintettes K. 515 et 516, A. Tamestit, Quatuor Ébène, Erato 50541972213328