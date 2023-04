«Everything is Going to Be OK», GoGo Penguin

Le trio britannique GoGo Penguin est-il victime de la mode ambient et « modern classical » ? Everything Is Going to Be OK, son neuvième album en onze ans, nous donne d’abord envie de revisiter ses savoureux premiers pas (Fanfares, 2012, et v2.0, 2014), alors que le trio étalait sa vision alerte et sophistiquée du jazz et du groove instrumental. Désormais passé chez XXIM Records après une fructueuse collaboration avec Blue Note, la formation semble avoir perdu ses repères, écartelée entre le jazz, les influences postminimalistes et l’ambient. La composition musicale de Nick Blacka (basse), Chris Illingworth (piano) et Jon Scott (batterie) déçoit, alors que le trio semble plus préoccupé par le confort de ses atmosphères que par les progressions harmoniques, mélodiques et rythmiques. Soyons clairs : tout est joli dans cet album, de la douillette Glimmerings en couverture à la désincarnée Sanctuary en conclusion, mais aucun élément de l’album ne parvient à s’élever d’une musique à base de grooves génériques et insipides. En concert le 10 mai au théâtre Corona.

Everything Is Going to Be OK ★★ Critique GoGo Penguin, XXIM/Sony