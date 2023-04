«RR», Rosalía et Rauw Alejandro

Couple à la ville comme à la scène, Rosalía et Rauw Alejandro — le roi du reggaeton moderne — officialisent leur engagement personnel et artistique avec un premier EP en commun, symboliquement appelé RR. Si les auteurs-compositeurs-interprètes, respectivement espagnole et portoricain, n’en sont pas à leur première collaboration, l’ensemble de trois chansons, à la fois court et efficace, offre un bel aperçu de leurs mondes qui ne font désormais plus qu’un. BESO, d’abord, est un excellent morceau de pop commerciale destinée au grand public en guise d’introduction. Plus riche musicalement, le formidable VAMPIROS, très marqué et ses sonorités sombres et énigmatiques, reflète l’univers proposé par Rosalía avec Motomami, l’un des meilleurs albums de 2022 qu’elle présente actuellement dans le cadre d’une tournée internationale au succès retentissant… et qu’on regrette bien de ne pas voir s’arrêter à Montréal. On se réjouit enfin du très langoureux PROMESA, avec l’expression tragique de la voix de Rosalía, et son air dangereusement flamenco, qu’elle maîtrise depuis ses débuts.

RR ★★★★ Critique Rosalía et Rauw Alejandro, Columbia Records