Le Festif de Baie-Saint-Paul veut freiner l'élan pour maintenir le cap

Victime de la croissance continue de sa popularité, le Festif de Baie-Saint-Paul est désormais obligé de trouver des solutions pour freiner la hausse du nombre de festivaliers, afin de préserver l’esprit d’un festival musical qui se veut convivial et qui se décline surtout en plein coeur d’une petite municipalité.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la première édition du Festif, en 2010, avait attiré environ 2000 personnes. Mais celle de 2022 a vu affluer plus de 40 000 personnes à Baie-Saint-Paul, une municipalité de Charlevoix de moins de 7500 habitants. Et tout indique que l’engouement ne s’atténue pas. Avant même que la programmation ne soit dévoilée mardi, la quasi-totalité des hébergements affichaient déjà complet pour l’édition de juillet 2023.

Directeur général et artistique de l’événement, Clément Turgeon reconnaît d’entrée de jeu que la croissance du nombre d’amateurs de musique et de festivités estivales n’est plus possible. « On ne veut pas diminuer le nombre de festivaliers, mais on ne veut pas l’augmenter, parce qu’on sait qu’on pourrait arriver à un tournant où il y aurait trop de gens. Notre formule implique d’être au centre-ville, avec des spectacles dans la cour de résidents. On voit donc qu’on a atteint une saturation. »

Un point de vue que partage le maire de la municipalité, Michaël Pilote. « Le Festif ne peut plus être en mode croissance. Il doit être en mode consolidation. C’est clair que nous sommes à pleine capacité, après plusieurs années de croissance, souligne-t-il. Le festival se tient dans un milieu de vie, en plein coeur de Baie-Saint-Paul. Les résidents n’ont pas le choix de faire partie de l’équation. Ce n’est pas comme un événement qui se tient sur un site en périphérie ou un terrain prévu, comme par exemple les plaines d’Abraham. »

D’une année à l’autre, on constate en effet que le public est de plus en plus nombreux, attiré par la programmation musicale chargée, les dizaines de spectacles gratuits, l’ambiance résolument festive en plein mois de juillet et l’image de marque du Festif, largement diffusée sur les réseaux sociaux à grand renfort de photos et de vidéos.

Pour certains résidents et commerçants, ces trois jours sont toutefois devenus un sérieux irritant, notamment en raison des spectacles nocturnes bruyants, de l’achalandage dans les commerces et des comportements de certains festivaliers. « Règle générale, la population est derrière l’organisation du festival, mais il y a des gens qui ne participent pas au Festif et qui vont faire leur épicerie avant le début du festival et demeurent à l’écart », résume M. Pilote.

« Un beau problème »

« On a constaté par exemple que certains venaient pour squatter les campings, mais ce n’est pas ce qu’on veut. Et pour la scène flottante, il y avait trop de gens pour que le concept demeure sécuritaire. Il y avait aussi des gens qui passaient par les terrains des citoyens », admet lui-même Clément Turgeon.

Cette scène, installée sur la rivière du Gouffre à chaque édition depuis 2019, a été retirée pour l’édition 2023. Même chose pour deux autres scènes qui étendaient le territoire occupé par les spectacles à l’horaire du Festif. Le camping sera désormais réservé aux festivaliers qui détiennent des billets, les spectacles ne se prolongeront plus jusqu’au dimanche soir, la sécurité sera renforcée et des mesures sont prévues pour réduire la congestion routière qui caractérise chaque édition.

« C’était important de s’asseoir pour regarder ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, pour ajuster le tir. Il y a des points à améliorer, même si la collaboration est excellente avec les organisateurs », fait valoir le maire, qui a tenu une « consultation publique » portant sur le festival en début d’année, en collaboration avec l’organisation du Festif.

Reste maintenant à voir quels seront les impacts des changements apportés en vue de la mouture 2023, qui sera la 14e du Festif. Le directeur général s’avoue peu familier avec l’idée de stopper la progression des dernières années. « C’est un beau problème, mais c’est un problème quand même. C’est plus facile de gérer la croissance, de voir plus de gens venir au Festif. Mais là, on doit freiner notre élan, ce qui n’est pas évident. »

« On ne veut pas aseptiser le festival et perdre toute l’expérience unique qu’on arrive à créer. On veut seulement trouver un équilibre », ajoute-t-il. Le maire Michaël Pilote estime pour sa part que la municipalité continuera de « vivre dans une bulle » durant les trois jours de l’événement. « Mais le Festif est une belle carte de rayonnement au Québec et à l’international. Plusieurs personnes entendent parler de Baie-Saint-Paul avec le Festif et reviennent ensuite nous visiter. »

La déclinaison festive 2023 Même s’il dit construire chaque année la programmation du Festif « à partir d’une feuille blanche », Clément Turgeon s’appuie chaque fois sur les mêmes bases. « On veut que la communauté se retrouve. On veut donc des valeurs sûres, mais aussi des découvertes qui ne prennent pas toute la place », résume-t-il. Cette année, la liste compte 95 artistes et environ 110 spectacles, dont environ une cinquantaine seront accessibles gratuitement. Outre les scènes installées dans un parc verdoyant, sur le quai de la municipalité, dans un « pit à sable », au pourtour de l’église ou dans des lieux gardés secrets jusqu’à la dernière minute, l’organisation a prévu certaines prestations impromptues dans des commerces de Baie-Saint-Paul.