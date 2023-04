L’OM recevra l’Orchestre de Philadelphie la saison prochaine

L’Orchestre de Philadelphie se produira à la Maison symphonique le 19 avril 2024 sous la direction de Yannick Nézet-Séguin dans le cadre d’un concert hors série de la nouvelle saison de l’Orchestre Métropolitain. Le chef dirigera la 4e Symphonie de Florence Price et la 2e Symphonie de Rachmaninov.

Le concert de l’OM à Carnegie Hall le 6 mars 2024 sera rodé en ouverture de saison le 16 septembre 2023 avec Bruce Liu dans le 2e Concerto de Rachmaninov, alors que Yannick Nézet-Séguin se mesurera pendant la saison à deux monuments, la 7e Symphonie de Chostakovitch et la 6e Symphonie de Mahler, et dirigera le Messie à Notre-Dame avant Noël.

Nicolas Ellis cède son poste de « collaborateur artistique » à Naomi Woo assistante à l’orchestre de Winnipeg et remarquée par Yannick Nézet-Séguin lors de sa première académie de direction d’orchestre.

Elim Chan, Glass Marcano, JoAnn Faletta et Ariane Matiakh sont les quatre cheffes invitées pour les grands concerts. Andreas Ottensamer et Kensho Watanabe, leurs homologues masculins, feront presque approcher la balance de la parité cette saison.

L’Orchestre met en avant une « forte présence féminine avec quatre cheffes invitées et cinq solistes féminines » et « l’importance de la culture autochtone avec la création d’une oeuvre de Cris Derksen, compositrice d’origine crie, et un programme mettant en musique des contes des Premières Nations ». On remarque aussi deux « Concert famille » de musique de chambre contés par Barbada de Barbades, célèbre drag queen du Québec.