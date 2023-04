John Williams fait salle comble

L’Orchestre symphonique de Montréal a eu une excellente idée en programmant cette semaine une série de concerts consacrés à John Williams : la salle est remplie et l’institution parvient à toucher un public différent.

Il fallait bien que l’OSM fasse quelque chose pour occuper ce créneau de la musique orchestrale d’agrément (ce que les Américains appellent « Pops » symphoniques) largement accaparé ces dernières années par le jeune et dynamique Francis Choinière et son Orchestre FILMharmonique.

La musique de John Williams est un choix logique sur le plan de l’attrait du public et sur celui de la filiation artistique, que nous avions exposé dans Le Devoir en 2020 dans un article intitulé « Les connexions viennoises d’Hollywood ». John Williams est le fils musical de Mahler et Korngold. Il était donc très avisé de faire débuter ce concert par le thème principal de L’aigle des mers, musique de Korngold pour le film de Michael Curtiz (1940) avec Errol Flynn.

« Casser le party »

Comme nous l’ont montré en 2022 les concerts autour du 90e anniversaire de John Williams (né le 8 février 1932), notamment le « Concert à Berlin » édité par DG, il semblerait qu’un programme Williams qui se respecte se doit d’avoir un concerto « classique ». On se demande vraiment pourquoi.

Le choix de l’OSM s’est porté sur celui pour tuba (1985), mais l’effet est le même que pour l’oeuvre pour violoncelle jouée à Berlin : ça fait très plaisir au soliste (en l’occurrence Austin Howle, le tuba de l’OSM), qui n’est jamais à pareille fête, mais c’est une section du concert qui « casse le party » pour tout le monde, immanquablement venu pour autre chose.

Est-ce donc si difficile de deviner que les gens sont là pour un répertoire différent ? N’y a-t-il pas des musiques de films plus obscures de John Williams à faire redécouvrir ?

Un bon chef

Le chef de la semaine, Ben Palmer, est une sorte de « Choinière anglais aguerri », notoirement spécialisé dans la discipline du « live to film », c’est-à-dire l’accompagnement de la projection de longs métrages par des orchestres symphoniques en temps réel. À ce titre, il est familiarisé avec les plus grandes productions dont les bandes sonores ont été écrites par John Williams. C’est donc une connaissance intime du compositeur, mais aussi des rouages dramatiques de sa musique, qu’il a forgée dans le temps.

Ben Palmer n’est pas le seul à travailler sur ce créneau et souvent cette spécialité musicale draine son lot de « metteurs en place » de peu d’envergure, plus ou moins honnis des orchestres. Ceux-ci sont assez loin de pouvoir diriger un concert symphonique d’un certain souffle avec l’OSM.

Palmer est heureusement d’une autre trempe et le concert de cette semaine est compétent et de très belle tenue. On sait l’orchestre en grande forme ces temps-ci et volontiers généreux de son. Tout cela nous a valu une soirée remarquable, parfaitement maîtrisée par le chef invité, même dans les passages les plus retors sur le plan rythmique de Harry Potter.

Évidemment les cuivres étaient mis très en valeur, mais un coup de chapeau particulier est à adresser également au flûtiste que nous n’avons pas reconnu. S’il était en test, il l’a passé haut la main.

Sorcellerie et Jedi avec John Williams Korngold : Thème principal de The Sea Hawk. John Williams : Concerto pour tuba. « Flying Theme » de E.T. Harry Potter, suite (arr. Palmer). Star Wars, suite (extr.). Austin Howle (tuba), Orchestre symphonique de Montréal, Ben Palmer. Maison symphonique, mardi soir. Reprise mercredi soir.