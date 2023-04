«Clay Scott» et le mot en «h»

Mike Clay et Jay Scøtt, deux des auteurs-compositeurs pop les plus sollicités du moment, unissent leurs forces pour lancer aujourd’hui Clay Scott, un premier album d’irrésistibles grooves pop-soul-folk qui, dans un monde idéal, servirait de bande-son à l’été qui s’amène. En compagnie des deux jeunes musiciens, on se questionne sur l’impénétrable mystère des radios commerciales québécoises et sur l’art de pondre un hit.

Un hit ? Chut ! souffle Mike Clay, figure de proue du collectif Clay and Friends. « D’abord, je ne dis jamais le mot en “h”, même si j’ai des plaques sur mes murs qui prouvent que ça existe », dit-il en pointant vers le mur derrière lui.

Mes meilleures lignes, ce n’est pas moi qui les ai écrites, je les ai entendues dans la rue ou dans un “party”

On aperçoit de l’autre côté de la caméra vidéo la plaque de certification platine (80 000 ventes numériques au Canada) de la chanson Ciel de FouKi (avec Alicia Moffet), l’un des hits auxquels il a collaboré à titre d’auteur. Jay Scøtt n’est évidemment pas en reste. Fallait entendre l’enthousiasme de la foule à la Place Bell samedi soir dernier lorsqu’il a rejoint FouKi sur scène pour chanter Copilote, l’un des plus gros hits pop des dernières années au Québec.

« Je rôde souvent dans le top-100 des palmarès radio, à différents étages », relève Clay, sans trop accorder d’importance aux ventes ou au nombre de rotations de ses chansons sur les ondes FM. Chacun de leur côté, Mike et Jay tutoient les nouvelles stars (et un peu plus anciennes, Mike ayant notamment collaboré avec Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier) et les sommets des palmarès. Ensemble, ça ne pouvait que provoquer des étincelles : « Entre la première et la dernière chanson qu’on a écrites ensemble, on reconnaît l’évolution, commente Jay. On s’est apprivoisés au fil de la collaboration. On est fiers de ce projet, qui nous ressemble beaucoup. »

Mike cite une strophe de Let’s Push Things Forward, chansons de l’artiste grime londonien The Streets : « Cult classic, not best-seller. » Pondre des chansons signifiantes, pas des succès commerciaux, tel est l’objectif. Il n’y a pas de trucs, que de bonnes intuitions. Dans le texte, par exemple : « Moi, je chante comme je parle, dit Mike. Mes meilleures lignes, ce n’est pas moi qui les ai écrites, je les ai entendues dans la rue ou dans un party. Je sens que lorsqu’on chante comme quand on se parle, naturellement, et qu’on en fait des chansons, ça peut fonctionner. » Jay approuve.

Mike : « Quand je pense à Jay Scøtt, je pense à un style de chansons guitare-voix ; je crois que lorsqu’on pense à moi, les gens se disent : “Ça, c’est le gars qui chante, qui sourit et saute partout sur une scène.” Sur cet album, Jay chante sur des beats que j’ai faits, c’est ainsi qu’on est sortis de nos zones de confort. » Il n’y a que huit chansons sur ce premier album en duo, et pas une à jeter. Avec leur pop accrocheuse métissée de folk, de hip-hop et de soul, Clay et Scøtt espèrent injecter une dose de groove encore trop peu commune dans notre paysage radiophonique francophone.

« Le Québec, fait remarquer Mike, n’est pas encore très familier avec le groove — ou, plus spécifiquement, à la fusion des styles qui groovent. Prendre du disco et du funk pour faire du groove en français sans que ça vire en gâteau au fromage, c’est difficile. Je ne sais pas si on a trouvé la recette, mais c’est en tout cas un challenge amusant qui nous représente, ainsi que les musiciens de notre entourage. »

Mike et Jay se sont rencontrés sur Instagram, où Mike Clay avait pris l’habitude de proposer des capsules vidéo baptisées All Day Jam, l’idée étant de composer, puis d’interpréter, une chanson en une journée avec un nouveau collaborateur. Il avait lancé l’invitation à Jay « deux semaines avant que sa carrière n’explose », grâce au succès de Copilote, raconte Mike.

« Je ne faisais pas encore de la musique à temps plein, rappelle Jay Scøtt, j’avais encore un emploi de jour. Et là je reçois son message : “Hé ! C’est le chanteur de Clay and Friends qui vient de m’écrire pour m’inviter chez lui !” J’arrive, on compose Westmount à la va-vite, on met la chanson sur Internet, et il y a un joli engouement. Les gens nous demandaient quand on allait la sortir. »

Leurs séances de travail se sont éparpillées sur trois ans. « Quand on avait un peu de temps, on l’investissait dans notre relation musicale, explique Jay. Souvent, on parlait pendant deux heures de temps de nos vies avant de commencer à travailler. Moi, ma carrière commençait à décoller, j’avais besoin de conseils, d’un mentor comme Mike. Il m’a assisté dans tout ça. » Mike dit avoir connu un parcours professionnel complètement différent, qu’il décrit comme « une lente ascension de dix ans. C’était unique de voir Jay vivre ce qu’il a vécu. Il me disait : “Hé ! je viens de prendre l’avion pour la première fois !” “Hé ! je viens de faire mon premier show, tout le monde connaissait les paroles !” “Hé ! quelqu’un m’a donné un papier à signer, c’est quoi ça, les redevances de droits d’auteur ?” »

Clay Scott, du duo éponyme, paraît aujourd’hui sur étiquette 117 Records.