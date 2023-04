«La symphonie des éclairs»: Zaho de Sagazan, miroir, miroir...

Zaho de Sagazan s’est construite, nous dit-elle devant un miroir, « parce que j’étais une petite fille qui n’avait aucune confiance en elle et qui a découvert que la musique était le seul endroit où je pouvais avoir confiance en moi. Là où je ne me permettais pas de me kiffer parce que je me trouvais immonde, l’artiste que j’étais se le permettait. Et tout d’un coup, je prenais des postures dans le miroir que je n’avais pas quand je me regardais en tant qu’humaine — ce serait mentir que dire que je suis née avec cette aura. Quand je suis sur scène ou devant la caméra, je suis quelqu’un d’autre. »

À seulement vingt-trois ans, l’autrice, compositrice et interprète française est couverte d’éloges à la suite du lancement, la semaine dernière, de La symphonie des éclairs, son premier album en carrière. Diffusées ces derniers mois, les vidéos des deux extraits ont moussé la parution de l’album : celle de la troublante Les dormantes qui révélait, sur des images dessinées, sa voix magnétique et grave et un texte qui l’est tout autant. Puis, celle de Tristesse où on la découvrait, le regard perçant sous la tignasse platine, ses gestes puissants, théâtraux. Quelle tête elle a, Zaho !

Ce n’est pas par narcissisme que la musicienne a passé tant de temps devant le miroir, « mais à cause de mon côté bon élève, de celle qui veut être parfaite, qui veut être intense, intéressante, alors que je n’avais aucun charisme. Si j’avais été narcissique, je ne pense pas que je serais devenue artiste parce que j’aurais été bien dans ma peau et je n’aurais plus un truc à dire. »

« Je ne m’aimais pas », confie Zaho, jointe par visioconférence. « Pour moi, j’étais l’inverse du féminin. J’avais beaucoup de mal avec ma féminité, j’étais tout sauf féminine. Ça m’a rendue très triste et a cassé beaucoup de confiance en moi. Il y avait tout ce qui ne me rendait pas féminine — c’est-à-dire ma voix grave, mes yeux qui tombent, un peu ronde, un peu costaude. Et en plus, je m’appelle Zaho, un nom qui n’est pas genré… »

Zaho-Agathe Le Moniès de Sagazan, c’est son vrai nom. Son père, Olivier de Sagazan, est un sculpteur, peintre et performeur reconnu. Il a eu cinq filles, dont Zaho et sa soeur jumelle qui ne lui ressemble pas beaucoup, dit-elle, mais qu’elle adore.

« Évidemment que, dans un sens, on se ressemble. On a les mêmes valeurs, on se comprend, etc. Mais là où moi je suis très dans l’expression, elle raconte des histoires en écrivant des scénarios. Un travail de l’ombre, l’inverse de celui de la chanteuse. Ensuite, je l’ai toujours trouvée sublime », complexifiant ainsi son rapport à sa propre féminité. « J’ai quatre soeurs ravissantes qui portent du 36 et ont des voix aiguës, alors que moi, je fais du 42, avec la voix comme ça. Et en fait, j’ai tout de suite vu qu’artistiquement, ça avait de la force. Mon regard porté à l’écran peut être intéressant, ma voix grave dans un micro, aussi. J’ai essayé de faire de mes faiblesses des forces. »

Elle s’est réconciliée avec elle-même à travers la chanson, qu’elle écrit depuis l’âge de quinze ans. « Je compose piano-voix, tout le temps ; une chanson doit se suffire à ça, c’est ensuite que je l’habille électroniquement. » Chanson synthétique, mais chanson d’abord : sur la pochette de La symphonie des éclairs, on la distingue manipulant ce qui semble être un synthétiseur modulaire, mais ces orchestrations (conçues avec ses deux complices nantais, Alexis Delong et Pierre Cheguillaume), parfois plus dansantes, servent à habiller ce qui, au bout du compte, a toujours été une chanson dans la tradition de celle de Barbara, pour ne citer que cette influence.

« J’aime bien le drame et, pour le coup, Barbara m’a bien inspirée là-dessus, commente Zaho. C’est ce que dit La symphonie des éclairs : je préfère aller sous l’orage que vers le soleil. J’aime beaucoup rire, je suis quelqu’un de très solaire, mais je trouve que les émotions négatives sont profondes et révèlent en nous des choses que ne révèle pas le bonheur. Je suis même assez passionnée par la tristesse : j’aime beaucoup parler avec les amis lorsqu’ils vont bien, mais aussi lorsqu’ils ne vont pas bien parce que c’est dans ces moments que je découvre plein de côtés d’eux qui me touchent énormément. Je crois qu’on est encore plus sensibles et vrais dans nos moments négatifs. »

Ça résume bien le propos de l’album, où elle chante la Tristesse, La fontaine de sang et Mon corps. Les dormantes s’inspire de ce qu’a vécu son amie « parce que je n’avais jamais encore vécu l’amour, encore moins l’amour violent. Mon amie a vécu tout ça au lycée, j’en ai été témoin. Je crois que j’écris des chansons parce que j’ai besoin de comprendre. Concernant mon amie, l’histoire aurait pu se finir terriblement et je m’en suis beaucoup voulu : comment ça se fait que je n’aie pas plus réagi ? J’ai eu besoin de comprendre pourquoi ça s’est passé comme ça et que le problème ne venait ni d’elle ni de moi, mais de ce garçon manipulateur. »

À l’opposé, il y a cette adorable Les garçons, moment de légèreté de l’album, dans lequel Zaho énumère ses « crushs », comme elle les nomme. « C’est une des plus anciennes compositions de l’album, explique-t-elle. J’avais 17 ans, jamais eu d’histoire d’amour, seulement des petits coups de coeur, et je me suis rendu compte à quel point je n’ai aucune préférence dans les types d’hommes. Je peux aimer n’importe quel mec et trouver qu’il y a du bon chez chacun. Je ne pense pas que j’aurais pu l’écrire aujourd’hui puisqu’à l’époque, j’étais tout le temps dans le rêve. »

« Et sachez que les seules personnes qui adorent cette chanson ne sont que des garçons. Ils ont peut-être besoin de se faire dire qu’on les aime ou de se faire rassurer, je n’en sais rien. »

La symphonie des éclairs de Zaho de Sagazan est disponible maintenant chez Universal Music.