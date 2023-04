Fouki et ses copilotes s’offrent la Place Bell

Au début du rappel samedi soir dernier, Fouki a pris un moment pour remercier ses fans, leur confiant être en train de réaliser « un rêve d’adolescent », celui de s’offrir une aréna à lui tout seul. Ou presque : épaulé par un orchestre d’une dizaine de musiciens et entouré de six danseurs, de deux mascottes et de quelques d’invités de marque, le jeune rappeur montréalais a survolé son répertoire lors d’un généreux concert reposant autant sur sa joviale présence scénique que sur le travail de son équipe.

Commençons avec Fred Caron, qui signe la scénographie du spectacle. Il a d’abord osé nager à contre-courant en misant sur le décor et les jeux de lumière plutôt que de s’appuyer sur les écrans LED et les projections vidéo qui sont désormais de toutes les tournées d’envergure. Toute la scène renvoyait à l’hilarante pochette du dernier album de Fouki, Zayon, paru en février dernier : la rampe de lancement en haut de laquelle le rappeur s’est présenté à nous, et derrière lui, les deux grandes cheminées de l’ancien incinérateur Des Carrières, dans le quartier Rosemont.

Fouki a lancé le bal avec un duo d’extraits de l’album Grignotines de luxe (2020), Oui toi et Bijou, avant d’inviter l’ami Vendou – le « pain à l’ail de mon spaghetti », l’a-t-il ainsi présenté, référence au texte de la chanson qu’ils ont interprété ensemble, S.P.A.L.A.

Jusqu’à ce que Vendou s’amène, on sentait Fouki fébrile, presque intimidé par la scène et le public devant elle ; il n’a pas débuté son concert par un coup de force, s’efforçant seulement de reprendre ses sens, sans jamais manquer une rime, et l’arrivée des danseurs a grandement contribué au spectacle. L’ambiance s’est ainsi doucement installée alors que le MC offrait les deux titres les plus sérieux de son répertoire, Cowboy et Coeur de la ville, toutes deux tirées de son plus récent album. Sa version du succès 80’s a mis la soirée sur les bons rails : le parterre dansait déjà, les gradins les ont enfin imités.

Changement de costume pour l’arrivée en scène du complice Koriass, qui a fait lever la tension à la Place Bell. Bénis et Tout c’qui faut, tirées de leur album en duo Génies en herbe (2020), arrivaient à point à la mi-parcours ; Fouki a alors enchaîné une poignée de ses premiers hits (Ananas Mango, Zaybae, Playa et Positif) sans reprendre son souffle, jusqu’à ce qu’une des deux mascottes, qui gambadaient sur scène depuis le début, vienne l’interrompre. Surprise ! L’une d’elles était l’humoriste Phil Roy, qui a entrepris d’essayer de convaincre Fouki de le mettre en scène dans un de ses clips.

Maintenant à son aise à la Place Bell, le jeune rappeur a zigzagué à travers ses albums pour offrir une finale encore plus pop et dansante : iPhone (avec les centaines de lumières de téléphones allumées dans les gradins), Zayon, l’étrange numéro dance-trap St-Han (sans sa répartie acadienne, mais où était le P’tit Belliveau ?). Tirée de l’album Zay (2018), Makeup ressemblait à un moment de grâce, avec ce solo de guitare électrique qui donnait du coffre à la chanson, et Fouki en communion avec les fans, les invitant à chanter le refrain. Le vétéran Imposs est arrivé à la toute fin pour On l’fait, et c’était déjà le rappel – avec bien sûr Copilote en duo avec son coauteur Jay Scott (quelle ovation !) et Gayé, son tout premier succès.

La confidence qu’il nous a faite au rappel était sincère. Sa première Place Bell, qui sera suivie le 23 avril prochain de son premier Centre Vidéotron, à Québec, c’est déjà un exploit. Plus de 4800 spectateurs sont venus danser et l’applaudir, tous âges confondus, la grand-maman qui accompagne son petit-fils, des ados en masse, les jeunes adultes venus faire la fête aussi. Un tel succès transgénérationnel n’est pas commun sur la scène rap québécoise, même si elle tend à se plier de plus en plus aux codes de la pop (à moins que ce soit la pop qui embrasse mieux le rap ?) comme le fait le Montréalais.

La confidence était sincère, mais un peu courte : dans son rêve d’adolescent, il devait s’imaginer fouler la scène du Centre Bell comme l’a fait son collègue Loud en 2019. À le voir enfiler les bonnes chansons rassembleuses, on se dit que ça viendra ; entretemps, il faut bien commencer quelque part, comme à Laval. Ce concert, il s’en souviendra longtemps.