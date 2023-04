Et la lumière fut!

Bernard Labadie dirigeait La création de Haydn vendredi soir à l’OSM, un concert repris samedi après-midi. La programmation est un peu étrange mais le rendez-vous est à ne pas manquer, les œuvres sacrées se faisant rares dans les concerts symphoniques.

À voir La création de Haydn programmée un jour de Vendredi Saint, on s’apprêtait à ironiser face à l’épisode de la création du ver de terre, en quelque sorte le « looser » historique de la fin de semaine, lorsque l’actualité locale nous a servi mieux encore. Le grand choc de La création c’est le premier grand fortissimo sur l’irruption de la lumière : « Und es war Licht ». On pouvait espérer que le chœur mette particulièrement du cœur à l’ouvrage pour exulter à ce moment-là, même si pour une fois le concert n’était pas commandité par Hydro Québec ! Nous avons eu un effet « normal », un peu laminé même, par une certaine impatience sur la phrase précédente, « Es werde Licht » qui peut rester encore plus pianissimo.

Les antipodes

Mais ceci est un minime détail par rapport à l’éloquence de la vision de Bernard Labadie à la tête de l’OSM et d’un chœur qui n’a que peu à envier à la Chapelle de Québec. La différence était saisissante avec la présentation de la même œuvre en 2010 au Festival de Lanaudière sous la direction de Kent Nagano, non seulement sur l’éloquence du chant choral mais aussi sur la conception. « Nagano a défendu une Création assez chambriste et très peu théâtrale. La prestation était professionnelle, mais peu burinée et sans parti pris. Depuis que je me passionne pour cette œuvre, je n’ai jamais entendu une intervention de timbales aussi insignifiante pour annoncer “le tonnerre effrayant roulait de toutes parts”. Le reste était de la même eau : compétent, présentable et peu signifiant », écrivions-nous sur le concert de 2010.

Le concert de cette fin de semaine est aux antipodes, puisqu’à l’insignifiance (le mot revient à plusieurs reprises dans nos notes de 2010 restées dans la partition) succède une véritable course à l’éloquence, tant à travers la prononciation des solistes (malgré deux bévues du baryton sur « fruchtbar » et « hervor ») et du chœur que par les illustrations sonores de l’orchestre. En effet, l’orchestre relaie la narration à tout instant, parfois jusqu’à la caricature (création des animaux, comme le lion, le cheval, ou le ver).

Bernard Labadie souligne ces effets (le sol qui « plie » sous le poids cumulé des animaux), l’OSM prenant beaucoup de plaisir à le suivre sur ce terrain, comme le montre le passage gouleyant de l’allegro dans le duo d’Adam et Ève, avec un fruité orchestral exceptionnel. Cette Création alerte est servie par un continuo exemplaire autour d’un superbe piano ancien. À l’orchestre on note aussi des timbales anciennes parfaites et des cordes disciplinées. Les bois ont connu quelques problèmes d’homogénéité au début, qui se placeront certainement samedi.

Grande satisfaction pour les solistes : Miah Persson a vraiment la voix et le charme de l’emploi et Andrew Haji sonne très juste, avec éclat. Il est un peu trop sur la réserve dans la partie plus intense de son premier air avec chœur (« Erstarrt… »). Le jeune baryton basse James Atkinson est de ceux qui permettent à un chef de se passer de deux chanteurs distincts. Il est capable d’aigus élégants et de graves fermes. Il nous a cependant fait quelques frayeurs tout au début en prenant quelques notes au-dessus.

Excellent concert. S’il reste des places ce samedi, n’hésitez pas.

La Création Oratorio de Haydn. Miah Persson, Andrew Haji, James Atkinson, Choeur et Orchestre symphonique de Montréal, Bernard Labadie, Vendredi 7 avril 2023. Reprise samedi à 14 h 30.