Écoutez donc le premier album de Kanen

Ce qu’il y a de beau chez Kanen, en plus de sa voix tendre, c’est cette façon qu’elle a d’écrire des chansons lumineuses ou tristes sans qu’elles versent dans l’excès d’optimisme ou l’apitoiement. Les mots pesés, l’interprétation juste : voici Mitshuap («maison», en innu-aimun), un album remarquablement sincère, chanté en français et dans la langue de ses ancêtres, dans lequel la folk-pop qui a bercé la musicienne laisse un peu plus de place aux guitares électriques de ses amours indie rock. La jeune autrice-compositrice-interprète s’inspire du travail de Phoebe Bridgers, Louis-Jean Cormier et des Soeurs Boulay.

Le titre de l’album, également celui d’une de ses douze jolies chansons, en encapsule le thème. « En parlant de l’album, je dis toujours que Mitshuap illustre le sentiment d’être en sécurité, d’être soi-même, explique Kanen. Comme lorsqu’on est à la maison. Être chez moi, à Maliotenam, ou chez moi dans mon 5 et demie dans Villeray ; c’est être chez des amis, ça peut aussi être un moment, là où je me sens en sécurité. »

Puis il y a la chanson. Mitshuap est lourde de sens. Une des tristes disséminées parmi les lumineuses, « un rappel que ce n’est pas tout le monde qui a la chance de vivre en sécurité, dans sa maison. C’est le cas aujourd’hui, au Québec, au Canada, ça se passe encore et rien ne change, regrette Kanen. Je commençais à travailler sur cet album au moment où est survenu le décès de Joyce Echaquan », cette femme atikamekw décédée dans de révoltantes circonstances au centre hospitalier de Lanaudière, à l’automne 2020. « Ça m’a vraiment traumatisée ; au même moment, on découvrait aussi des corps sur les sites des anciens pensionnats pour Autochtones. »

Tout ça est dans Mitshuap. Pas dans le détail, ce disque n’est ni une chronique ni un réquisitoire, pas dans la dénonciation, mais dans l’impact que ces révélations ont eu sur Kanen. « C’est ça, Mitshuap : chercher à se sentir en sécurité, en paix, chez soi, dans tout ce chaos. » La chanson apparaît à la fin de l’album, juste avant Fuck that Shit, en anglais dans le titre, en français dans le texte. On remarque le titre en espérant entendre une décharge hardcore. Kanen libérant sa colère.

C’est mal la connaître : le rythme est plus soutenu, plus rock s’il faut le comparer au reste de l’album, mais n’a rien d’un défouloir. « De la colère ? Je suis plutôt une force tranquille, suggère la musicienne. Cette chanson porte le message de la résilience. Je veux juste qu’on écoute mes mots. J’ai tout fait pour nous, pour notre cause, mais on ne m’écoute pas puisque rien ne change. Mais je vais continuer de mon côté à me battre. Je n’abandonnerai pas, je ne connais pas l’écoeurantite. Je continue à vivre, à combattre, nos combats », voilà ce qu’elle veut dire.

S’il y a une justice, ce premier album portera sa voix vers un nouvel auditoire. Deux ans après un premier minialbum, édité lui aussi chez Musique Nomade, l’ex-concurrente des Francouvertes a pris du galon, de l’assurance « parce que j’ai fait cet album entourée d’une belle équipe, des gens qui m’ont beaucoup écoutée. Après plusieurs années à monter ce spectacle, puis cet album, après plusieurs années à me découvrir, ils m’ont comprise. »

Saluons le travail du coréalisateur Simon Walls. Dans son studio de Verdun (Sophronik), il a fignolé plusieurs projets de l’étiquette Musique Nomade, dont la mission est de mettre en valeur le talent des artistes des Premières Nations. C’est notamment lui qui signe la réalisation de Waska Matisiwin, l’excellent album de l’autrice-compositrice-interprète atikamekw Laura Niquay, couronné album en langues autochtones de l’année lors du dernier Gala de l’ADISQ.

« C’est grâce à son travail chez Musique Nomade que je l’ai rencontré, raconte Kanen. J’apprécie son humanité, sa passion, et son écoute — je crois que c’est ça que les artistes apprécient particulièrement chez lui. Il m’a écoutée, il essaie de donner forme à nos idées, c’est le fun. Il s’est beaucoup déplacé dans les communautés pour se rapprocher des artistes, il a besoin de ce contact humain. »

À partir du succès d’estime des trois premières chansons lancées par Kanen en 2021, Simon Walls et son équipe ont trouvé le parfait écrin pour les nouvelles, un folk sophistiqué, mais sans fard, ou une chanson indie rock de bon goût. « On a emprunté un chemin un peu différent que celui que nous avions pris pour le minialbum, très folk et pop, analyse Kanen. Pour cet album, on va ailleurs, vers l’indie rock, un genre que j’aime beaucoup, mais je ne savais où commencer pour arriver là. Tous les musiciens ont embarqué avec moi et m’ont épaulée à propos des thèmes que j’aborde sur l’album », le féminisme, l’identité innue, l’attachement au territoire, par exemple dans Nimueshtaten nete (Je m’ennuie de là-bas), duo avec Louis-Jean Cormier.

« Pour moi, ce serait le rêve de ma vie que de faire un jour un album chanté complètement en innu-aimun, une langue que j’ai peu à peu perdue au fil de mon enfance et de mon adolescence », confie Kanen en expliquant le choix d’un album bilingue. « Mais je voulais aussi m’adresser aux francophones. J’espère qu’ils écouteront mon histoire, notre histoire, et qu’ils comprennent ce que c’est que d’être Innue, et Innue en milieu urbain. »