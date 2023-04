Ginette Reno ne remixerait rien de sa vie

Une partie du public a sans doute l’impression de tout connaître de Ginette Reno : son enfance difficile, ses amours malheureuses, sa carrière internationale avortée… Si la grande dame de la chanson québécoise a toujours été un livre ouvert, elle ressentait néanmoins le besoin d’en écrire un. Quitte à repousser les limites de la transparence en levant le voile encore plus sur son intimité. Contrairement à plusieurs, Ginette Reno n’a pas eu besoin de cultiver le mystère pour construire sa légende. Le talent aura suffi pour la hisser au rang d’icône.

Aussi intimidant que puisse être le fait de se retrouver face à l’une des plus grandes voix du Québec, Ginette Reno inspire immédiatement confiance. Il y a ce regard perçant qui traduit un intérêt sincère pour l’autre. Et il y a bien sûr toutes ces petites blagues grivoises, ces anecdotes à la lisière du bon goût, souvent racontées au moment où vous vous y attendez le moins, qui installent rapidement un climat familier.

« Vous ne me croirez pas, mais je suis une personne très gênée. Être vulgaire, c’est ma façon de cacher ma timidité », assure l’interprète de Je ne suis qu’une chanson, rencontrée chez elle à l’occasion de la sortie de son nouvel album, C’est tout moi, et surtout de son autobiographie.

Écrit à quatre mains avec l’aide de l’auteur-compositeur Lambert, cet ouvrage regorge en effet d’histoires salaces, comme Ginette Reno se plaît à en raconter régulièrement sur les plateaux de télévision. Les plus curieux seront peut-être heureux d’apprendre qu’elle a perdu sa virginité avec le Baronnet Pierre Labelle. Les plus pudiques seront sans doute embarrassés. Mais n’en déplaise à ces derniers, Ginette Reno aime les hommes, qui occupent d’ailleurs une place de premier plan dans son récit.

L’essentiel, c’est d’être aimée

Après Pierre Labelle, ce fut Robert Watier, le père de ses deux premiers enfants, un homme qui aura aussi dirigé sa carrière à la manière d’un « pimp », écrit-elle. S’ensuivra une idylle avec le producteur Gilles Talbot. Un amour impossible avec le père Sablon. Puis, ce sera Alain Charbonneau, le père de son fils Pascalin, qui fut aussi gérant, et enfin Karlo, de 17 ans son cadet.

Tous des hommes qui l’ont blessée, mais pour qui Ginette Reno n’entretient néanmoins aucun ressentiment. Au contraire, elle souffre de ne plus pouvoir compter sur une présence masculine au quotidien. « Je suis toujours en amour, mais le problème, c’est que ce sont les autres qui ne sont pas en amour avec moi », confie la star, qui paraît bien seule dans son immense manoir au décor d’une autre époque.

Entourée de la kyrielle de statues d’anges qui ornent les lieux et qui sont censées la protéger, elle renchérit avec le sens du tragique qu’on lui connaît : « Mais quand bien même je serais en couple, je vais mourir seule de toute façon. On meurt toujours seul. Quand tu nais, tu es seul, même si ta mère te prend dans ses bras. Et quand tu meurs, tu es encore seul. Et ce qu’il y a de plus angoissant, c’est que personne ne sait ce qu’il y a de l’autre bord. »

La fin, celle qui chante Ceux qui s’en vont s’en préoccupe de plus en plus, elle qui a connu quelques ennuis de santé dans les dernières années. Le premier extrait de son nouvel album, Malatou, traite d’ailleurs avec humour du vieillissement.

La chanteuse, qui aura 77 ans dans quelques semaines, dit se sentir encore trop fragile pour remonter sur scène. À son plus grand regret. Elle espère pouvoir être complètement rétablie plus tôt que tard, dévorée par l’envie de renouer avec le public pour présenter son nouvel album. Après 60 ans de carrière, Ginette Reno a toujours le feu sacré. Ses yeux s’illuminent lorsqu’elle parle de ses projets, notamment du film d’animation inspiré de son répertoire qu’elle rêve de produire.

Denise, René et des absents

Ginette Reno pense plus souvent à la mort qu’à la retraite, qui surviendront de toute manière en même temps. Comme Dalida, elle aimerait mourir sur scène. L’aboutissement naturel d’une vie consacrée au public. Une prolifique carrière dont certains moments marquants ont été complètement évacués de cette autobiographie. Pas un mot par exemple sur sa rencontre avec Jean-Claude Lauzon, qui lui offrit son premier grand rôle, dans Léolo.

Ginette Reno consacre cependant un chapitre entier à son amie Denise Filiatrault. « Nous sommes toutes les deux Taureau, ascendant tête de cochon », écrit à la blague Ginette Reno avec une pointe d’ésotérisme. La chanteuse explique que la réalisatrice au caractère bouillant ne voulait pas d’elle pour le rôle-titre de Laura Cadieux. C’est la productrice Denise Robert qui a imposé Ginette Reno. Le tournage a donc donné lieu à quelques flammèches, même si Ginette tient en entrevue à préciser qu’elles ont aussi eu « ben du fun ensemble » sur ce plateau.

Son amitié avec René Angélil, son ancien gérant, n’a pas non plus été toujours un long fleuve tranquille. On se doute que leur rupture artistique fut éprouvante. L’histoire a été racontée mille fois : René Angélil avait mis en place un plan pour que la carrière de Ginette Reno prenne son envol à l’étranger, mais elle lui a fait faux bond. On s’étonne donc que cet épisode ne soit pas du tout abordé dans cette autobiographie.

Dans le livre, Ginette Reno n’a au contraire que de bons mots pour l’illustre imprésario, décédé en 2016. Mais en entrevue, les langues se délient : « René a dit que si j’étais partie, c’était à cause de mon amoureux de l’époque. Mais ce n’est pas la vraie raison. René n’était pas un menteur, mais il était malhonnête. Même Mme Dion avait de la misère à avoir l’heure juste avec lui. […] Il faisait sa job, on a eu beaucoup de plaisir ensemble, mais il a fait quelque chose un jour qui m’a complètement insécurisée. J’ai fini par perdre confiance en lui. »

Chanter sans juger

Ginette Reno ne tient pas à entrer dans les détails. Jamais, de toute manière, elle n’a écrit ce livre avec une soif de vengeance. Elle a pardonné à tous ceux qui l’ont fait souffrir. À commencer par sa mère, maniaco-dépressive qui prenait plaisir à l’injurier, ou encore son père, alcoolique et violent. Sa foi inébranlable l’a aidée à faire la paix avec ses fantômes, ses démons.

Ce sont sans doute ces profondes convictions religieuses qui amènent aussi Ginette Reno à excuser même l’inexcusable. Elle peine entre autres à regretter sincèrement d’avoir chanté à l’été 2000 au mariage du Hells Angel René Charlebois, qui s’est suicidé 13 ans plus tard après s’être évadé de prison.

À l’époque, sa présence avait fait les choux gras des journaux. Ginette Reno a toujours juré qu’elle n’avait appris qu’à la dernière minute qu’il s’agissait du mariage d’un motard. Une controverse sur laquelle elle n’a cependant pas souhaité revenir dans son livre.

« Quand j’ai chanté devant ce gars-là, il pleurait comme un enfant. Il n’en revenait pas que Ginette Reno chante à ses noces. Ça m’a beaucoup marquée. Est-ce que ça se peut que j’aie fait une différence ce jour-là ? Peut-être. Un tueur, il ne tue pas toute la journée quand même ! Ça reste un être humain quand même. Il vit autre chose aussi le reste de la journée. […] Mais bon, comment j’aurais pu trouver les mots justes dans le livre pour expliquer ça pour que les gens comprennent ? » s’interroge Ginette Reno.

Elle les trouvera peut-être d’ici la publication de la deuxième autobiographie qu’elle songe à écrire, pour parler de tout ce qu’elle n’a pas pu dire en 320 pages. Il y a tellement encore à écrire sur les tumultes de sa vie. Assez même pour en faire un film.

C’est tout moi Ginette Reno, Melon-Miel