La gloire après les sarcasmes pour Sergeï Rachmaninov

La popularité de Sergeï Rachmaninov, né il y a 150 ans, le 1er avril 1873 à Semionovo, près de Nijni Novgorod, n’a jamais connu le déclin prédit par certains oracles. Ses concertos sont incontournables, ses partitions pour piano nourrissent les récitals et ses symphonies se sont imposées au répertoire. Petit tour des repères discographiques pour apprécier sa musique.

Sergeï Rachmaninov était pianiste, comme Gustav Mahler était chef d’orchestre. C’est peut-être ce qui en a amené certains à dévaloriser sa musique. En 1954, on pouvait encore lire dans l’édition de l’encyclopédie musicale Grove’s : « Sa musique […] consiste essentiellement en des airs artificiels et jaillissants accompagnés d’une variété de figures dérivées d’arpèges. L’énorme succès populaire que certaines oeuvres de Rachmaninov ont connu de son vivant ne durera probablement pas et les musiciens ne l’ont jamais vraiment considéré. »

Cible choisie

Claudio Arrau qualifiait la musique de Rachmaninov de « musique de boîte de nuit » (Claude Gingras, Notes), et le compositeur et influent critique américain Virgil Thomson écrivait que la musique de Rachmaninov était « une évocation de l’adolescence », ne faisant « pas partie de notre vie intellectuelle ».

La chose a été élégamment conceptualisée par le brillant et controversé penseur musical Richard Taruskin dans son Oxford History of Western Music. « Nous observons que le stile antico du XXe siècle, représenté par Korngold, Rachmaninov et Medtner, se rapproche, par certains aspects, de son prototype fonctionnel ou utilitaire du XVIIe siècle. Comme le montre la carrière de Korngold au cinéma, le style est celui d’une illustration émotionnelle, manié par des compositeurs sans implication stylistique particulière […]. Ainsi le “Concerto de Rachmaninov” a fini comme à Hollywood, ou plutôt Ealing, son homologue britannique. » Taruskin fait ici une subtile référence au Concerto de Varsovie de Richard Addinsell (1904-1977), composé pour le film Dangerous Moonlighten 1941, composition qui eut du succès jusque dans les années 1980.

Deux critiques se mêlent ici. La première est « technique » : le pianiste serait un petit compositeur sans projet. La seconde est « philosophique », car le succès de Rachmaninov fait de l’ombre aux modernistes. C’est à ce titre qu’il est devenu leur bouc émissaire favori. Et, évidemment, pour le démolir plus efficacement, ses détracteurs noircissent le tableau dans le domaine technique.

Ces petites mesquineries, si typiques du monde musical, sont aujourd’hui balayées par le succès de l’un et la défaite des autres. Utiles à rappeler, elles permettent de conclure par une phrase du grand violoniste Nathan Milstein (1903-1992) : « Les gens sont désaccoutumés de la musique qui vient du coeur. Mais les idées préconçues et la mode passent, et l’art émotionnel et nourri de pensées reste. Et Rachmaninov restera. Parce que dans la musique du XXe siècle, il était un personnage légendaire, il a créé son propre mythe. Et maintenant, il n’y a plus de mythes. »

Compositeur déraciné

Il est aisé de trouver des biographies de Rachmaninov sur Internet. Alors, parlons de lui à travers ses oeuvres. Né en 1873, il aboutit rapidement au Conservatoire de Moscou, où il est élève de Siloti, en piano, et d’Arenski et de Taneïev en composition. Mais sa filiation évidente est avec Tchaïkovski. Ce dernier meurt en 1893, et « le sentiment profond d’un grand chagrin » incite l’émule à composer un « Trio élégiaque ». À 20 ans, Rachmaninov dédie donc à son idole un trio qui porte le même sous-titre que le sien. C’est presque une folie quand on sait que le Trio de Tchaïkovski est avec ceux de Schubert le plus grand de l’histoire. Nous commençons ainsi notre parcours par de la musique de chambre ! Ce Trio en accompagne un autre, antérieur, dans la version de référence du Trio Wanderer chez Harmonia Mundi. Puisque nous en sommes à la très négligée musique de chambre, une autre composition, la Sonate pour violoncelle et piano (1901), connaît depuis 20 ans un fort regain d’intérêt. Très judicieux couplage avec celle de Chopin, chez Harmonia Mundi aussi, en compagnie de Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov.

Nous avons de Rachmaninov l’image du dandy exilé aux États-Unis après la révolution de 1917 (ses enregistrements en tant que pianiste ont été regroupés par RCA). Deux choses sont à préciser par rapport à cela. Lorsque Rachmaninov arrive aux États-Unis, son oeuvre est forgée. Sur 96 compositions, la période américaine ne verra naître, grosso modo, que le 4e Concerto pour piano,la Rhapsodie sur un thème de Paganini,la 3e Symphonie,les Danses symphoniques et, au piano, les Variations sur un thème de Corelli, créées à Montréal le 12 octobre 1931.

Par ailleurs, sur la période de 1890 (débuts) à 1917, Rachmaninov a fini (1903-1904) par devenir une sorte de « Mahler russe », puisqu’il oeuvrait comme chef du Bolchoï lorsque, après la Révolution de 1905, il démissionna pour quitter une première fois la Russie et déménager à Dresde. De la période de Rachmaninov au Bolchoï, nous avons hérité de deux opéras, Le chevalier avare et Francesca da Rimini, qui viennent s’ajouter à un opéra antérieur, Aleko (1892). La « Troïka opératique » a été représentée au théâtre de la Monnaie de Bruxelles et publiée en DVD en 2016 par Bel Air.

La période 1906-1917 est celle d’un musicien itinérant avec une première tournée aux États-Unis, mais aussi un retour en Russie en 1910 marqué par des tensions et des deuils (mort de son ami d’université Scriabine et de son professeur Taneïev).

Des références

Au fil de ce périple, nous avons évoqué les chemins de traverse, auxquels on ajoutera des Mélodies dans la version d’Asmik Grigorian et Lukas Geniušas chez Alpha, et les oeuvres chorales, Vêpres (1915) dans la traditionnelle version russe de Polyanski ou par le Choeur de Lettonie et Sigvards Klava chez Ondine, et Liturgie de saint Jean Chrysostome (1910) par celui d’Estonie et Kaspar Putnins chez Bis.

Dans les concertos, les symphonies et la musique pour piano, le cas le plus simple est celui des Danses symphoniques et des Cloches, dont la discographie est survolée par un interprète, Kirill Kondrachine (enregistrement Melodiya), qui traduit tout le poids des ombres, de la mort qui rôde et des accents sardoniques. Avec le déclin du marché du CD, cette référence est désormais inaccessible en CD physique et il faut se replier sur l’écoute à la demande.

Kondrachine dirigeait l’Orchestre philharmonique de Moscou. Les timbres des orchestres russes, notamment leurs cors vibrés, donnent une couleur unique aux interprétations. Dans les symphonies, la référence esthétique reste donc Evgueni Svetlanov, handicapé par des captations Melodiya moyennes (on cherchera plutôt son intégrale Exton, reprise par Warner pendant un temps — là aussi sur les plateformes). Pour la 2e Symphonie, la grande version historique est celle de Kurt Sanderling avec l’Orchestre philharmonique de Leningrad.

Parmi les enregistrements occidentaux, le petit miracle est l’intégrale, à Amsterdam, de Vladimir Ashkenazy, bien meilleur que dans ses deux intégrales des concertos en tant que pianiste. Hélas, là aussi, la prise de son nimbée d’un halo est décevante. Parmi les enregistrements récents, l’intégrale de Vasily Petrenko (Warner) s’impose. En CD isolés, nous choisissons la 1re par Vladimir Jurowski (LPO), avec une extraordinaire Île des morts, la 2e par Iván Fischer (Channel) et la 3e par Kurt Sanderling en concert à la NDR (Profil).

Il y a beaucoup d’excellentes intégrales des concertos pour piano, en plus de la dernière en date, Trifonov–Nézet-Séguin : Kocsis-De Waart (Decca), Wild-Horenstein (Chandos), Hough-Litton (Hyperion). Parmi les inattendus à redécouvrir : Shelley-Thomson (Chandos), Eresko-Provatorov (Melodiya) et un bijou, l’intégrale nouvellement rééditée et rematricée de Rösel et Sanderling (Berlin Classics).

Quant à la musique pour piano, si vous cherchez des CD, achetez tout ce qui vous tente (Études-tableaux, 2e Sonate, 24 préludes, 1re Sonate etMoments musicaux) par Steven Osborne chez Hyperion. Si vous êtes adepte de l’écoute à la demande, comme les enregistrements Hyperion ne s’y trouvent pas, écoutez les Préludes par Lukas Geniušas, les Études-Tableauxpar Vladimir Ovchinnikov et la 2e Sonate par Evgueni Sudbin.

En concert cette semaine Andrew Wan et Charles Richard-Hamelin reprennent le récital Brahms, Franck et Medtner qu’ils n’avaient pu donner en février à la salle Bourgie, mardi à 19 h 30. L’OSM célèbre John Williams sous la direction de Ben Palmer à la Maison symphonique, mardi et mercredi à 19 h 30. Les Violons du Roy accueillent l’altiste Antoine Tamestit dans Bach, Telemann, Schnittke et Chostakovitch, jeudi à Québec et vendredi à Montréal.

Recommandations principales Symphonies et oeuvres symphoniques, Vladimir Askenazy, Decca. Concertos nos 1-4, Earl Wild (piano), Jascha Horenstein, Chandos. Oeuvres pour piano (4 CD séparés), Steven Osborne, Hyperion. Les vêpres, Polyanski, Alto.* Liturgie de saint Jean Chrysostome, Kaspar Putnins, Bis. Mélodies, Asmik Grigorian-Lukas Geniušas, Alpha. Trios, Trio Wanderer, Harmonia Mundi. Sonate pour violoncelle, Jean-Guihen Queyras et Alexander Melnikov, Harmonia Mundi. * Attention, même en français,il faut parfois chercher à « Rachmaninoff » et, dans ce cas, « All-Night Vigil ». (CD physiques disponibles)