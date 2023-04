«Different Game», The Zombies

Leur temps est venu, reparti, revenu. C’est à nouveau la saison des Zombies : un nouvel album, un documentaire (Hung Up on a Dream), des spectacles au programme. Six décennies après leur rencontre à St Albans, Colin Blunstone et Rod Argent sont actifs, créatifs et réjouis. Songez que le groupe s’était dissous en 1968, faute d’intérêt de leur maison de disques. Aux premières mesures d’orgue de Rod de la chanson-titre, aux premières notes haut perchées de Colin, on les retrouve, au présent de leur baroque’n’roll. Quand Rod est au piano électrique (comme dans Dropped Reeling&Stupid), la part jazzy-soul de leur musique exulte. Quand ils chantent en harmonie dans Rediscover, ils sont les frères britanniques de Brian Wilson. Toute la palette y est. La mélodie de Runaway nous berce, Colin y sert le meilleur de ses arpèges susurrés, puis chante pleine voix sur les majestueux accords de piano de Rod dans You Could Be My Love. Dix titres de ce niveau supérieur : c’est dire la félicité d’un fan. Que je demeure, émerveillé.

Different Game ★★★★ Pop-rock The Zombies, Cooking Vinyl