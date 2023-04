«No Highs», Tim Hecker

Quatre ans après son éloquent diptyque japonais (Konoyo et Anoyo), Tim Hecker revient le couteau entre les dents avec No Highs, une oeuvre présentée en opposition « au déluge de musique ambient commerciale et faussement positive présentement en vogue ». Il est vrai que la pandémie a accéléré le retour d’une vision confortable et harmonieuse de l’ambient, devant laquelle se dressaient depuis longtemps déjà les compositions maximalistes et souvent bruitistes de l’ex-Montréalais. Ce constat lui permet également de faire table rase et d’explorer de nouveaux timbres et textures : ouste ! les synthés granulaires et les imposantes nappes des grandes orgues. Le musicien privilégie plutôt des synthétiseurs diaphanes et les ponctions rythmiques minimalistes qui se braquent lorsque le saxophone charnu de Colin Stetson se met à gronder. Comme si Hecker avait pris le contre-pied du brillant Promises (2021) de Floating Points et Pharoah Sanders dans une version oppressante et taciturne et des titres tels que Monotony, Total Garbage, Anxiety et Sense Supression.

No Highs ★★★★ Expérimental Tim Hecker, Kranky