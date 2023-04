«Bazar», Rémy Caset

Douceur et tendresse. Ce n’est pas rien, que de décrire ainsi le Rémy Caset d’aujourd’hui. Lui qui carburait à l’amertume au temps des Parfaits Salauds, roulant autour de lui-même, enfermé dans son mur des lamentations. Chaleur au coeur de le suivre depuis son premier album solo, paru en 2017. Mur tombé, il n’en finit plus de s’ouvrir, de se révéler, ce troisième disque en est le plus honnête témoin, cela s’entend dans les mots comme dans les mélodies, jusque dans sa voix. Délicatesse du propos, sentiments à fleur de peau, dès la chanson d’ouverture, Aucun témoin : « Un coeur en garde à vue […] Un coeur qui n’en peut plus de battre sans réconfort ».Tout simplement, sans insister. Une main tendue. Chanson rock de guitares, sans prétention ni velléité de réinvention, Caset suit tranquillement son bonhomme de chemin : Le ciel de septembre, Sous la voûte étoilée, s’autorisant l’arrêt de rigueurau Café des coeurs brisés. Même là, il ne s’appesantit pas. La chanson d’après ? Je serai patient. Du country souriant.

Bazar ★★★ 1/2 Chanson rock Rémy Caset, Disques Artic