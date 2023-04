«Portraits», Double Date With Death

À celles et ceux qui en douteraient : le rock psychédélique québécois est promis à un avenir radieux. La preuve en est avec Portraits, dernier album en date de Double Date With Death (DDWD pour les initiés). Le quartet très en vogue — qui fait parler de lui outre-Atlantique jusque dans Libération, Les Inrocks et Gonzaï — emmené par les musiciens Vincent Khouni et Julien Simard propose en effet un disque étourdissant. Celui-ci emprunte à des formations mythiques, comme King Gizzard & The Lizard Wizard et New Order sans jamais les copier et, de surcroît, en français s’il vous plaît… On retient pêle-mêle les riffs grandioses, percutants et hypnotiques de Miroir baroque, la lucidité hallucinée de La fin et même le rétrofuturisme de l’instrumentale Vanités. Surtout, il y a la pièce maîtresse, Labyrinthe, où l’on est plongé au coeur d’une spirale sonore guidée par la flûte traversière d’Anna Frances Meyer des Deuxluxes et les paroles élémentaires, mais à en perdre la tête, écrites par Vincent Khouni.

Portraits ★★★★ Rock Double Date With Death, La Shoebox